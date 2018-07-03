"Тварь, бездельница и содержанка!": Ирина Аманти плюнула в Ольгу Казаченко

Ольга Казаченко продолжает строить козни человеку, которого считает своим мужем. Она публикует лживые тексты о нем, порочит и "вкатывает" глупые иски. Но и по-настоящему любимая женщина Вадима Казаченко – Ирина Аманти – сидеть сложа руки не собирается. Она объявила войну "содержанке", коей считает Ольгу Казаченко.

"Катя Гордон и ее непонятно от кого рожденные сыновья всюду кричат, что защищают интересы Ольги Казаченко, – говорит Ирина Аманти. – На самом деле они только начали участвовать в этом деле, требуя признания недееспособности Вадика. Так вот, Вадим обратился в наркологический и психиатрический диспансер (психиатрическая клиника имени Алексеева. – Прим. ред.) и взял необходимые справки, подтверждающие вменяемость, адекватность и здоровье".

"А знаете, на чем основывается обвинение Ольги Дмитриевны и Кати Гордон? – продолжает Аманти. – На том, что он женился на Ирине Аманти, то есть на мне! Это вообще нормально? Так вот, Вадим ни в чем перед этой подлой тварью не виноват! Он никогда не сядет за стол переговоров с этой содержанкой, заработавшей состояние на имени Казаченко и ничего не сделав. Рубикон, когда о чем-то можно было договориться, пройден. Теперь только суды. Ольга Дмитриевна нагло врет на всю страну и уничтожает Вадима. Но не на тех напали и она, и ее мама".

Аманти поражена степенью наглости этой семейки. "Когда Вадиму было плохо с сердцем, эта тварь позвонила на НТВ и сказала, что сейчас возьмет ребенка и приедет к нему домой с малолетним сыном. Мол, хочет приложить к груди отца – вдруг он помрет? Так вот, Ольга Дмитриевна, Вадим не помрет, он будет жить всем врагам назло. А Вы, бездельница, не получите ни рубля из его наследства. Вы же не знаете, что все права на его песни принадлежат мне!"