Пришлось кодировать: жена Казаченко оказалась запойной алкашкой

Женщина могла заливать за воротник по десять дней подряд. И артисту это надоело. Он решился на крайние меры.

Уже полтора года не удается погасить конфликт между певцом Вадимом Казаченко и родившей от него поклонницей Ольгой Казаченко. Артист уверяет, что был вынужден с ней расстаться из-за неподобающего поведения – мол, жена и дома не ночевала, и гуляла, и пила страшно.

"Кодировал ее трижды, – вздыхает Вадим. – Она склонна к алкоголизму. Может уйти в запой на все праздники, а это десять дней или неделя после дня рождения. Когда мы были мужем и женой, естественно, чувствовал свою ответственность, хотел как лучше".

При этом Вадим сильно сомневается, что он отец ребенка Ольги, который стал камнем преткновения. И если это подтвердится, дело примет совсем иной оборот.

"Если мы проведем второй ДНК-тест, потому что результатам предыдущего мы не верим, может, и не придется платить алименты, – цитирует артиста журнал StarHit. – Когда нам отдали первый тест, Ольга втихую забрала конверт и, не вскрывая, заявила о совпадении всех генетических показателей".

Публикация от Вадим Казаченко (@vadimkazachenko13) 23 Июн 2018 в 1:45 PDT

Прищучить Ольгу хочет и Ирина Аманти, возлюбленная певца. "Что касается ребенка, о котором Ольга Дмитриевна везде твердила, то пора бы перестать играть в "яжемать". Она не знает даже, сколько зубов у сына! И, кстати, продала его еще в утробе НТВ! Но пусть знает: мне есть что о ней сказать. И про то, как жила с двумя мужиками, и еще много чего!" – заявила она.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 12 Июн 2018 в 12:16 PDT

Dni.Ru посчитали разумным позволить Ольге Казаченко ответить на чудовищные обвинения, которые прозвучали в ее адрес. "Эту ложь я слышу уже полтора года, – плачет Ольга. – Как и слова о том, что у нас не было свадьбы, что он не знает, где мои родители, что "это было как в тумане и как будто не с ним". Потом были его показушные жалобы на здоровье с вызыванием камер вместо скорой помощи, публичное заявление, что сын его, а потом обвинение меня в подделке ДНК-экспертизы, хотя тест проводился дважды и по его заявлению. Были плевки в людей на ток-шоу, нападение на меня в суде... Словом, человек живет в своем придуманном мире. Так, может, алкоголик не я, а он? Думаю, в его сознании все как-то перевернулось. Происходящее только убеждает меня, что я правильно сделала, подав иск о признании его недееспособным. В случае признания ему помогут, вылечат, и он перестанет чувствовать себя как в "тумане".