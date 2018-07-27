Ротару разочаровала нелепым нарядом
"Сильно перегруженным" назвала образ популярной советской и российской певицы стилист-имиджмейкер Леся Андреева. По ее мнению, на фоне яркого геометрического принта платья-туники внешность артистки просто теряется.
В платье слишком много лишних деталей – драпировки и асимметричные края, считает стилист. С точки зрения Андреевой, тонкая гладкая ткань в сочетании со свободным силуэтом портит прекрасную фигуру певицы, утяжеляя верх.
Неудачно, по мнению специалиста по имиджу, подобраны и брюки. Они слишком простые и слишком классические – и не гармонируют с таким активным верхом, приводит мнение Андреевой teleprogramma.pro.
Однако, судя по комментариям поклонников певицы в Instagram, мнение эксперта мало кто разделяет. Фанаты восторгаются Софией Ротару, называя ее красавицей, легендарной и сказочной певицей. И наряд артистки их вполне устраивает.
Фестиваль "Белые ночи" проходил в Петербурге с 20 по 22 июля. В нем приняли участие знаменитые российские и зарубежные исполнители. На сцене соревновались десять конкурсантов из девяти стран мира, исполняя собственные песни и каверы на лучшие зарубежные хиты. Их поддерживали знаменитые ведущие, которые менялись каждый день: Филипп Киркоров, Елена Север, Сергей Лазарев, Александр Ревва и Николай Басков.
По итогам конкурса третье место заняла Preen, участница из Тайланда. На втором месте – Эдвард Хачарян из России. Первое место заняла группа из США – Mister Mother. А Гран-при вручили Анастасии Спиридоновой.
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