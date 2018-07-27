"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову

Эксклюзив Интервью В Юрмале может появиться памятник Вайкуле Лолита сделала скандальное заявление Дом-2

Выбор читателей

Больной раком Юдашкин выглядит худее красавицы-жены
Звезда "Сватов" после убийства матери решила лечь в психушку
Ксения Стриж опровергла слухи об усыновлении
"Довел бабку!": россияне возмущены новым интимным фото Солнцева с женой-пенсионеркой
Покинувшая Первый канал Барановская разделась на отдыхе
партнеры
Пятница 27 июля
Лента новостей
10:56
В плоскую Землю верят 4,4 млн россиян
10:55
Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек
10:31
Меган Маркл и принц Гарри показали нежные чувства на людях
10:13
Наталье Поклонской предложили уйти
10:11
Автобус из Москвы протаранила вылетевшая на встречку легковушка: есть жертвы
10:05
Для кого опасно кровавое лунное затмение
10:01
Скрипаль сенсационно объявила о возвращении в Россию
09:21
"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
09:21
Украинские депутаты устроили массовое побоище (видео)
08:57
У России в Крыму нашли ядерное оружие
08:35
"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова
08:28
Мать зверски убитой в Серпухове девочки впала в кому от горя
08:17
Смертельное ДТП с фурой под Москвой попало на видео
22:05
Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру
21:57
Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
21:40
Крымский мост трещит по швам
21:06
Бразильский чемпион получил российское гражданство
20:54
К самопровозглашенному президенту СССР пришла с обыском ФСБ
20:44
Отвратительный целлюлит добил Собчак
20:40
Умер режиссер Игорь Беляев
20:27
"Дождались светлого часа": "Дом-2" решили снести
19:59
Самая сексуальная певица опозорилась из-за передозировки (видео)
19:40
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
19:37
Зато с юморком: плоский зад голливудской звезды вызвал пересуды
19:18
Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
19:02
Двойник Анисиной пыталась увести Джигурду из семьи
18:43
"Не сдавайтесь": народ молится за беспомощного Моисеева
18:43
"А где его старуха?": Малахова застукали на пляже с молодой красоткой
18:31
Жену Тарасова высмеяли за неумелое обращение с ребенком
17:56
"Опасаюсь за дочь": Лепс сделал заявление о судьбе наследницы
17:50
На Первом канале произошло воссоединение семьи Скрипаль
17:50
Москва простилась со звездой сериала "Счастливы вместе" (видео)
17:35
Начался бракоразводный процесс Трампа
17:28
"Уральские пельмени" разварились: звезды прогуляли гастроли
17:13
Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви
17:11
"Случилась трагедия": Киркоров срочно вылетает к детям в пылающую Грецию
17:10
Как развиваться российскому сектору аудиовизуальных развлечений
16:59
Макаревич возмутил россиян мерзким предложением по Крыму
16:32
Довел ухажер: разъяренная Бузова пулей вылетела из "Дома-2"
16:29
53-летнюю Алену Апину погнали в шею с радио
16:14
Дмитрий Маликов рассекретил фото подросшего сына
16:09
Казус на большой встрече с Путиным (видео)
16:03
"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
15:55
Решил обойти Киркорова: Пригожин объяснил громкие слова Маликова о геях
15:32
Шестерых руководителей секты "Аум Синрике" казнили в Японии
15:31
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
15:27
Врачи рекомендуют кандидату Собянину развивать в Москве систему чекапов
15:26
Умерла старейшая жительница планеты
15:17
Трехмесячный москвич обварился из-за неожиданного сбоя
15:10
Меркель тайно встречается с российскими генералами
15:08
Молодую красотку – жену миллионера забрали в больницу после сна в подъезде
15:03
Россиян припугнули закрытием визовых центров
14:48
Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме
14:47
Принц Гарри женился на Меган Маркл по указке Кейт Миддлтон
14:33
Родченков объявился после попытки самоубийства
14:30
Под Москвой украли строительные леса на 400 тысяч рублей
14:12
Жена рассказала о состоянии госпитализированного Кобзона
14:08
Госдума повысит пожарную безопасность мест скопления людей
14:07
55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман
14:05
Вода или квас: чем утолять жажду в жару
13:46
Объявлена дата выхода последнего сезона "Игры престолов"
13:35
Госдуме предложили работать по-новому
13:31
Жуков нашел молодую любовницу с помощью Шепелева
13:24
В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
13:24
Известная актриса пожаловалась на унылый опыт группового секса
12:47
Во дворе дома в Зеленограде легковушка сбила мальчика на велосипеде
12:45
Лепс подставил себя горячим танцем в аэропорту
12:43
Оскандалившегося с геями Маликова заставили оправдываться
12:42
Госдума расширила список редких заболеваний
12:37
Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами
12:11
Грудную дочь Рапунцель из "Дома-2" мучают боли
12:10
На Москву надвигается аномальная жара
12:07
Киркоров утер нос выскочке Бузовой
11:58
Россиян предупредили об опасной воде
11:51
Под Новгородом черные риелторы убили хозяйку квартиры и ее подругу
11:49
Раскрыто дело о расстреле на набережной в Москве во время ЧМ-2018
11:39
С тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь
11:36
"Вообще слег": больной раком Кобзон не выходит на связь
11:31
Москва призывает определить статус апартаментов
11:10
Счастливые россияне набросились на известного певца
10:58
Женившийся Эмин Агаларов о своем участии в шоу "Дом-2"
10:58
Израиль похвастался красавицей – убийцей российского самолета
10:57
Снимавших порно педофилов поймали в Москве
10:56
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке
10:51
Чудовищный взрыв у посольства США попал на видео
10:17
Кормление грудью спасает от рака
10:13
"Вынос мозга": Вассерман взорвал интернет интеллектуальным шоу
09:53
Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"
09:48
Сердюков впервые высказался о свадьбе с Васильевой
09:46
Шеф-повар Елизаветы II рассекретил диету королевской семьи
09:45
Мария Аронова о дочери: Она в каком-то чудовищном состоянии
09:18
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены своего коллеги
09:15
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
09:06
У Смолова вырвали титул футбольного секс-символа России
08:47
На Кубани в жуткой аварии с маршруткой погибли пять человек
08:36
Актриса Татьяна Арнтгольц: У нас классический любовный треугольник
08:35
Москва хлестко ответила Вашингтону на крымскую провокацию
08:33
Новый жених: кому Шарапова позволяет публичные непристойности
21:57
"Как мне тебя найти": прелестная фанатка Крида поставила всех на уши
21:57
Женщина с любовником закатали в бетон мужа
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Болгары ненавидят русских": заявление Лолиты чревато скандалом
"В мою кровь подмешали мужскую ДНК": Мишулина о гнусном подлоге Еремеева
Цымбалюк-Романовскую отдали под суд
"Какой ужас!": что сделал Шепелев с сыном Фриске
Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Шоу-бизнес

"Вы садистка!": взбешенный Садальский набросился на Максакову

Станислав Садальский и Мария Максакова. Фото: Dni.Ru
Мария Максакова сообщила, что в свой день рождения так и не получила поздравления от матери, актрисы Людмилы Максаковой. Однако друг престарелой артистки Станислав Садальский заявил, что Мария соврала.
прочитано 2958 раз

24 июля Марии Максаковой исполнился 41 год. Праздник оперная дива встретила в Киеве. А 23 июля артистка поздравила с днем рождения старшего сына Илью, причем сделала это посредством видео, которое опубликовала в YouTube. В самом начале Максакова объяснила, что не смогла дозвониться до 14-летнего именинника. А позже кокетливо поинтересовалась, как же он ее поздравит.

ПО ТЕМЕ

"Отшила хамку": Максакова рассказала о конфликте с Меньшовой

Мария Максакова потеряла сына в его день рождения

 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

И вот на следующий день Мария с радостью объявила у себя в Facebook, что Илья вышел на связь. Однако мать, по словам Максаковой, так ее и не поздравила. "Илья мне позвонил и поздравил. А мама – нет🤣, вот же семейка🙈" – написала оперная дива.

Высказывания Максаковой дошли до актера Станислава Садальского. Он является близким другом Людмилы Максаковой. Слова Марии возмутили артиста. На своей страничке в социальной сети "Живой журнал" он обвинил оперную исполнительницу во лжи.

"Марфа как всегда врет! – Мама прислала сообщение – разбитое сердце (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявил скандально известный артист.

Взбешенный Садальский обратился напрямую к Максаковой. "МАРФА! Вы садистка!!! Неплохо было самой позвонить маме, а вы продолжаете  мучать !!! Ждете, когда она за отцом пойдет...?! Посмотри внимательней, если вы еще не стерли мамино сообщение. Людмила прислала сообщение – поздравление, разбитое сердце", – эмоционально высказался Станислав.

Стоит отметить, что у Людмилы и Марии весьма напряженные отношения. Окончательно они испортились после того, как певица уехала с супругом, экс-депутатом Денисом Вороненковым, и маленьким сыном Иваном. "Я благодарна моей маме за все, что она для меня сделала, и я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть шаги и поступки, которые делают просто невозможным мое общение с ней. Это не отменяет моей любви", – высказалась об отношениях с матерью Мария на ток-шоу "Пусть говорят".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"

Автор: Наталья Аряева27 июля 2018, 09:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова радикально изменилась к 40 годам

567

комментарии

Политика

Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение
Меркель тайно встречается с российскими генералами
Госдуме предложили работать по-новому
Москва хлестко ответила Вашингтону на крымскую провокацию

Шоу-бизнес

Иосиф Кобзон в реанимации в тяжелом состоянии
Михалкова рассказала о развале "Уральских пельменей"
Разгоряченная невеста прилюдно закатила Баскову скандал
Снос "Дома-2" грозит катастрофой Ксении Бородиной

Проишествия

Онанировавший маньяк случайно умер в тюрьме
Раскрыто дело о расстреле на набережной в Москве во время ЧМ-2018
Зверское убийство ребенка в Серпухове разожгло скандал с Таджикистаном
В турецком отеле жестоко избили молодоженов из России

Lifestyle

Внук Маяковского раскрыл трагичную историю любви поэта
"Справлялся с трудом": тайны умершего актера из фильма "Любовь и голуби"
Первая жена Высоцкого умерла на руках у наследника
Злодеем нового фильма о Джеймсе Бонде станет русский
Шоу-бизнес

Израильские врачи не спасли Караченцова от онкологии

Супруга актера поделилась нерадостными новостями
Шоу-бизнес

Малышка Галкина сразила наповал Гагарину своими словами

Дочь юмориста произвела фурор
Шоу-бизнес

Неожиданные данные о госпитализации Кобзона

Поступает противоречивая информация о состоянии артиста
Культура

"Это мне очень нравится": Пореченков оценил перемены после смерти Табакова

Актер рассказал о преобразованиях в МХТ имени Чехова

Гороскоп

Могут стать помехой: Кончаловский отказался от детей
"Не только секс соединяет": специалист о разводе Валерии и Пригожина
Стало известно об ухудшении здоровья Кудрявцевой после родов
На браке Лазаревой и Шаца поставили крест

Фоторепортажи

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви
Киркоров утер нос выскочке Бузовой
Крик души Лолиты: "Я не заразная, не бойтесь!"
16-летняя дочь Григория Лепса потрясла Юрмалу

Спорт

В сборной России решили судьбу Черчесова после ЧМ-2018
После ЧМ-2018 болельщик-мексиканец женится на сибирячке
У Смолова вырвали титул футбольного секс-символа России
Молодая чемпионка прилюдно дала отпор жесткой Тутберидзе

Регионы

Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру
Исполнявшего хиты Королевой маньяка отправили за решетку
Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера
Жуткий грохот на Крымском мосту перепугал автомобилистов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru