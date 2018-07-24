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Шоу-бизнес

Мария Максакова потеряла сына в его день рождения

Мария Максакова. Фото: Sergii Kharchenko/Global look press
23 июля исполнилось 14 лет старшему сыну Марии Максаковой Илье. Для мальчика оперная дива записала видеопоздравление, поскольку не смогла найти наследника – его телефон, по мнению артистки, сменился.
прочитано 22953 раза

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала ссылку на новый влог. Он называется "Сыночек, с днем рождения!" и представляет собой девятиминутное поздравление. Начинается запись с того, что сидящая на диване в обтягивающем коротком платье Мария Максакова сообщает, что не может найти своего сына, чтобы поздравить его.

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"Мой дорогой сын Илья! Я сегодня нахожусь в некой растерянности. У тебя, наверное, сменился телефон, и у меня нет возможности поздравить тебя лично с днем твоего рождения", – сообщила в камеру поставленным голосом Максакова.

Далее артистка рассказала о том, что, когда Илья родился, ей все завидовали, потому что мальчик был кротким, чутким и ласковым. А когда подрос, стал проявлять удивительную любознательность. Максакова показала на журнальный столик, усыпанный фотографиями. На них были запечатлены Мария вместе с Ильей и один Илья в разные периоды жизни.

Оперная дива с гордостью сообщила многочисленным подписчикам, что Илья обладает абсолютным музыкальным слухом и великолепно играет на рояле, а еще у него юношеский разряд по плаванию. Илья посещал несколько кружков и имеет множество дипломов и наград. Сейчас ему исполнилось 14 лет, и Мария выразила надежду, что он сможет прилететь к ней на Украину. Видео закончилось показом фотографий Ильи и Марии.

Поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. "Поздравляю Вашего сынулю Илью с Днем рождения! Празднуйте здоровыми и счастливыми! Пусть сбудутся все Ваши сокровенные мечты!", "Очень трогательное поздравление", "Счастливой доли Вам и дорогому сыночку Илюше !!!", "Никто и никогда не прервёт связь между матерью и ее детьми: ни время; ни расстояния; ни люди; ни чья-то злая воля! Счастья и здоровья Вашему сыну, Мария Петровна, пусть хранит его сила Вашей материнской любви (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – высказались поклонники.

К слову, сегодня, 24 июля, день рождения отмечает сама Максакова. В видео певица лукаво поинтересовалась, как ее поздравит сын, если он недоступен для звонков.

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Автор: Наталья Аряева24 июля 2018, 08:39
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