Напугавшей своим видом Апиной нашли оправдание

Вышедшая в свет 53-летняя певица Алена Апина удивила своим внешним видом многочисленных поклонников. Многие не смогли признать в ней исполнительницу хитов про "Леху", "Бухгалтера" и "Электричку". Самые впечатлительные даже признались, что напуганы заметными возрастными изменениями на лице исполнительницы.

"Начнем с того, что каждый из нас вовсе не обязан выглядеть на миллион долларов каждый день. Бывает как плохое, так и хорошее настроение. Сегодня мы можем блистать как звезды, а завтра быть немного не в форме", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова. Впрчем, есть и другие причины, по которым могла пострадать внешность певицы. "Тут же нужно учитывать и возраст. Уже не 20 лет все же. Трагедии жизни Апиной оставили на ней некий отпечаток", – отметила экстрасенс.

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Однако было бы ошибкой думать, что Алена Апина утратила былой пыл и задор. Наоборот, она готовится к новым свершениям. "Карты мне показывают, что в данный момент у нее нереальный подъем по жизни, энергия бьет ключом, и она переходит на новый виток во всех начинаниях", – поведала таролог.

Большое значение в новом творческом подъеме Алены Апиной сыграет ее окружение. "Вокруг нее появятся новые интересные люди, интересные обстоятельства откроют ей дорогу в какие-то новые сферы ее деятельности. Новые идеи поддержат новые люди", – уверена ясновидящая.

"Она не исчезнет, и считать ее закатившейся звездой абсолютно не стоит. В ближайшее время мы о ней услышим, и увидим много нового, с ней связанного. В поле ее зрения попали люди, которые помогут ей с новыми начинаниями, и смогут реализовать ее планы", – подчеркнула она.

Новая волна творчества Алены Апиной ни в коем случае не будет попыткой возродить старые песни. "Она не человек, который сдается и будет как-то что-то изображать на старых дрожжах. Сил у нее предостаточно. Сейчас ее ждет именно тот благоприятный период, когда не смотря ни на кого и ни на что она смело будет реализовывать то, что давно вынашивала", – уверена Марианна Абравитова.

"Сейчас она практически кинется как в омут с головой. Скорее всего она выпустит новые сольные диски, много где в средствах массовой информации мы будем видеть ее и узнавать о ней что-то новое. Я бы сказала, что она даже будет делать рискованные эксперименты. У нее открылось второе дыхание, она хочет насладиться этим воздухом, вдохнуть полной грудью и осуществить все что не могла сделать за долгие годы. Кстати, такого экстрима будет и новшества предостаточно и в ее личной жизни", – заключила ясновидящая.



