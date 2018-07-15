Савичева бросила дочь в день рождения
Юлия Савичева поделилась со своими подписчиками в Instagram радостной новостью. "Вчера (14июля. – Прим. ред.) моей доченьке Ане исполнился год (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – написала она.
"Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось", – подчеркнула певица.
Также она обратилась к своей дочери. "Будь здорова родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь", – уверена она.
Трогательное поздравление Юлия Савичева сопроводила фотографией, на которой ей приблизительно столько же лет, сколько сейчас дочери. "Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама", – заключила певица.
Юлия Савичева не смогла быть рядом с дочерью из-за плотного гастрольного графика. На странице певицы регулярно появляются фотографии из Владикавказа, Красноуральска, Екатеринбурга и других российских городов.
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