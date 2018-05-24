"Наворачиваются слезы": Савичева оставила трогательное послание дочери

Певица Юлия Савичева наслаждается материнством. Исполнительница рассказала о своей большой любви к наследнице.

Артистка родила дочь Анну летом 2017 года и с тех пор практически не появляется на экранах телевизора и не посещает светские тусовки. Юля все время проводит с любимой наследницей.

В своем Instagram исполнительница рассказала подписчикам, что, став матерью, на многие вещи взглянула по-другому. "С появлением Ани я стала замечать, как быстро бежит время. Казалось, совсем недавно она родилась, а уже пытается делать первые шаги, машет ручкой при встрече или прощании, первые зубки стучат по ложке. И я понимаю, что нужно пользоваться моментом пока она еще такая маленькая и дает себя обнимать и целовать", – отметила Юлия.

Ниже она поделилась тревожными мыслями о скором взрослении дочери. "А когда представляю, что она уходит создавать свою семью, вообще наворачиваются слезы. С одной стороны это правильно, а с другой – непривычно и как-то тяжеловато для родителей. Поэтому давайте ценить каждый момент проведенный вместе со своими детьми, ведь они так быстро растут", – добавила звезда.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 15 Май 2018 в 11:41 PDT

Сентиментальные подписчицы согласились с артисткой. "Юличка, я с тобой полностью согласна", "Да это правда.. детки оооочень быстро растут.. но главное, чтобы здоровы были", "Юленька, как ты права!!!☺️", "Ой, я такая же. Раньше думала иначе, когда была юной. А сейчас аж тошно от того, что дочка когда-либо уйдет строить свою семью", – вторили ей почитатели.