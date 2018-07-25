"Вот же семейка": мать дерзко проигнорировала Максакову

Накануне, 24 июля, свой день рождения справила Мария Максакова. По ее словам, старший сын Илья позвонил и поздравил, а вот родная мать – нет.

24 июля Марии Максаковой исполнился 41 год. Интересно, что за день до этого оперная певица поздравляла с 14-летием сына Илью. Однако сделала это через социальную сеть, записав для именинника трогательное видео. Причем с первых же минут Мария объяснила, что не смогла до него дозвониться. А позже кокетливо поинтересовалась, как же он ее поздравит.

И вот история получила продолжение. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Максакова сообщила многочисленным поклонникам радостную новость – старший наследник все же вышел с ней на связь. "Илья мне позвонил и поздравил", – объявила Мария. Как выяснилось, у подростка просто закончились деньги на телефоне.

Однако, как говорится, и на солнце бывают пятна. Мать певицы, прославленная актриса Людмила Максакова, проигнорировала важную дату в жизни наследницы. "А мама – нет🤣, вот же семейка🙈" – констатировала Максакова.

Многочисленные поклонники с лихвой компенсировали невнимание родительницы. "Мы счастливы!!! Очень переживали, что Вы не могли связаться с Ильей!!!!", "Слава Богу! Отлично!", "Примите наши сердечные поздравления по случаю дня рождения", "Мария, поздравляю с днем рождения! Красоты и таланта не занимать, а счастья и благополучия – побольше-побольше!", "Машенька, не переживайте так, все будет хорошо, все сказки хорошо заканчиваются. Зачем-то нам посылаются испытания – наверное, чтобы мы еще сильнее стали. Благослови, Господи, дай сил и утешения. С чудесным днем рождения Ильи", – высказались подписчики.