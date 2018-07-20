Максакова в короткой юбке на теннисном корте вызвала фурор

Мария Максакова обнародовала новое видео, в котором рассказала о том, как провела прошлые выходные. Оперная дива спела в храме, сходила на спектакль и сыграла в теннис.

Мария Максакова прекрасно себя чувствует (во всяком случае старается это продемонстрировать) в Киеве после того, как уехала на Украину с супругом, бывшим депутатом Денисом Вороненковым, и маленьким сыном Иваном. Вскоре мужа убили, и Мария овдовела. Однако присутствия духа артистка не теряет в любой ситуации. Несмотря на то что старшие дети месяцами не видят мать, отношения с родительницей, говорят, тоже оставляют желать лучшего, многомиллионное наследство, оставленное покойным мужем, ей не светит, Мария не унывает.

Оперная дива преподает, гастролирует, а в свободное время занимается воспитанием сына и живет активной культурной жизнью. А еще артистка занимается спортом. В новом видео, которое недавно презентовала Максакова, певицу запечатлели во время игры в теннис. Мария решила доказать, что слухи о ее лишних килограммах – гнусные наветы.

"Пока все говорят, что я в какой-то ненадлежащей физической форме, страшно растолстела, мы решили доказать обратное", – объявила Максакова, представив на суд зрителей своего партнера (правда, только по имени-отчеству) – Михаила Андреевича. Впрочем, по перечисленным Марией регалиям спутника стало понятно, что речь идет о Михаиле Кулиняке. Затем артистку в короткой голубой юбке, белой спортивной кофте с капюшоном и босоножках показали во время игры в теннис.

Спортивные возможности Максаковой не оставили равнодушными ее поклонников. "Машенька, спасибо за видео! Спасибо за исповедь! В потрясающей форме! Божественный голос! Умница! Еще и теннисистка! Супер! За это отдельное спасибо! Обожаю тебя!", "Мария Петровна, Вы большая молодец – еще и теннис! 😯 Не перестаете удивлять, спасибо! 👏 Продолжайте, будем ждать! 💞", "Как приятно, что есть люди, которые дарят моменты восхищения! Мария Петровна, Вы невероятно талантливы во многом!" – рассыпались в комплиментах поклонники.