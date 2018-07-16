Расплывшаяся Максакова закрывает живот руками

Мария Максакова записывает трек с украинским депутатом, юристом Игорем Мизрахом. Однако фанаты обратили внимание не на новую творческую работу оперной дивы, а на ее внешний вид.

О новой работе Марии Максаковой стало известно благодаря публикации Игоря Мизраха, которую он сделал на своей страничке в социальной сети Facebook. "Сегодня день творчества. Решил себя попробовать в новом жанре. Оперная Дива, мировая величина Мария Максакова предложила спеть дуэтом. А вот тут кульминация совместного проекта: Мария поет оперу, а я читаю РЭП. Так что ждите новую работу, украинскую народную песню "Ніч така місячна" совершенно в новом исполнении. Мои подписчики попросили выложить видео. И хоть я не сторонник выкладывать "полуфабрикат", немного удовлетворю ваше любопытство! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявил Мизрах.

Публикацию Игорь сопроводил видео, снятым прямо в студии звукозаписи, и несколькими фотографиями, на которых запечатлен вместе с Марией. Многочисленные поклонники обратили внимание на Максакову. Оперная дива предпочла отказаться от гламура и остановила свой выбор на серой футболе и черных брюках.

"Боже, просто супер", "Это потрясающе!!", "Любимая моя Машенька!!! Классно!!! Очень ждем!!!", "Суперидея!!!!" – рассыпались в комплиментах поклонники. Однако особо внимательные пользователи Сети обратили внимание, что Максакова на фотографиях держит руки на животе. "А чего живот прикрывает?", "Живот прячет что ли??", "лишние кило скрывает ага", "Вдова уже не выглядит страдающей. Повеселела, вес набрала, с мужиком каким-то, пришла в норму. значит", "расплылась(", – высказались интернет-пользователи.