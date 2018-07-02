"Идут к самцам": Джигурда оправдал похотливых россиянок

Интерес россиянок к иностранцам объясняется образом жизни мужчин в России. Им надо вернуть "эстроген секса", уверен Никита Джигурда.

Взаимное влечение мужчин и женщин никого компрометировать не может. Однако, чтобы представительницы прекрасного пола не искали сексуальных приключений за границей, россиянам надо изменить свой образ жизни, уверен российский актер.

Женщины в сложившейся ситуации не виноваты, считает Джигурда. Он признает, что среди них есть и охотницы за наживой, "которые потом через суды станут доказывать факт отцовства". А вот российским мужчинам, чтобы иметь успех у дам, надо взяться за изучение "языческо-ведической философии".

"Есть женщины в России слишком легкомысленные, есть слишком целомудренные, а есть и золотая середина. Есть те, которые знают, что они богини, есть непробужденные богини. Моя позиция в том, что даже в самой падшей женщине не заметили богиню и сломали ее", – заявил актер.

Джигурда убежден, что России надо "вернуть эстроген секса". "Чтобы девчонок удовлетворяли наши пацаны, которые сейчас загнаны стрессами, несправедливостью, зарплатами. Поэтому наши женщины идут к самцам, которые более богаты", – заявил артист в интервью телеканалу"360". По словам известного своими эпатажными выходками актера, россиянки летят, как бабочки на огонь – и не понимают, чем это кончится. Но такое их поведение только подчеркивает, что дам не устраивают кавалеры в родной стране.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) 2 Июл 2018 в 2:33 PDT

Никита Джигурда прокомментировал разразившийся в соцсетях скандал. В интернете идет бурное обсуждение сексуальных связей россиянок и футбольных фанатов, приехавших в Россию на ЧМ-2018.