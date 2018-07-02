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"Идут к самцам": Джигурда оправдал похотливых россиянок

Никита Джигурда. Фото: Любовь Порываева/Dni.Ru
Интерес россиянок к иностранцам объясняется образом жизни мужчин в России. Им надо вернуть "эстроген секса", уверен Никита Джигурда.
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Взаимное влечение мужчин и женщин никого компрометировать не может. Однако, чтобы представительницы прекрасного пола не искали сексуальных приключений за границей, россиянам надо изменить свой образ жизни, уверен российский актер.

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Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

Женщины в сложившейся ситуации не виноваты, считает Джигурда. Он признает, что среди них есть и охотницы за наживой, "которые потом через суды станут доказывать факт отцовства". А вот российским мужчинам, чтобы иметь успех у дам, надо взяться за изучение "языческо-ведической философии".

"Есть женщины в России слишком легкомысленные, есть слишком целомудренные, а есть и золотая середина. Есть те, которые знают, что они богини, есть непробужденные богини. Моя позиция в том, что даже в самой падшей женщине не заметили богиню и сломали ее", – заявил актер.

Джигурда убежден, что России надо "вернуть эстроген секса". "Чтобы девчонок удовлетворяли наши пацаны, которые сейчас загнаны стрессами, несправедливостью, зарплатами. Поэтому наши женщины идут к самцам, которые более богаты", – заявил артист в интервью телеканалу"360". По словам известного своими эпатажными выходками актера, россиянки летят, как бабочки на огонь – и не понимают, чем это кончится. Но такое их поведение только подчеркивает, что дам не устраивают кавалеры в родной стране.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

Никита Джигурда прокомментировал разразившийся в соцсетях скандал. В интернете идет бурное обсуждение сексуальных связей россиянок и футбольных фанатов, приехавших в Россию на ЧМ-2018.

Автор: Андрей Евлампиев2 июля 2018, 21:03
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Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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