Джоли в шикарном платье расчувствовалась от горя

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила военный мемориал в Лондоне. Звезда не смогла сдержать эмоций.

Артистка приехала в собор святого Павла в Лондоне, чтобы присутствовать на праздновании 200-летней годовщины основания ордена Святого Михаила и Святого Георга. После церемонии она в сопровождении членов духовенства и прессы посетила американский мемориал внутри церкви, сообщает HarpersBazaar.com.

Джоли ознакомилась со списками американских солдат, которые были убиты на территории Великобритании во время Второй мировой войны. Присутствующие отметили, что Анджелину очень растрогал рассказ сопровождающего. Она заметно погрустнела, и, казалось, из ее глаз вот-вот брызнут слезы.

Специально для актрисы открыли 500-страничную книгу в кожаном переплете, в которой перечислены погибшие. Расчувствовавшись, звезда провела рукой по странице сверху вниз, а потом коснулась ладонью своего сердца, как бы отмечая, что сочувствует горю соотечественников.

Публикация от Angelina Jolie / Angie (@angelinaj1975) 29 Июн 2018 в 8:14 PDT

Отметим, Анджелина своим внешним видом соответствовала всем королевским придворным традициям. На ней было светло-серое платье-футляр с рукавом три четверти и асимметричным верхом от Ralph & Russo, шляпка и перчатки в тон и классические лодочки.

Напомним, уже несколько месяцев Джоли проживает в Лондоне. Артистка участвует в создании второго фильма о ведьме-мизантропе "Малефисента". Анджелина исполняет главную роль.

Добавим, недавно стало известно, что 43-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним британским актером Томом Хиддлстоном. Однако официально голливудская звезда подтверждать это пока не спешит, поскольку их развод с Брэдом Питтом еще не завершен.