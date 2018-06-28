С Питтом покончено: Джоли представила детям нового любовника

Стало известно о том, что 43-летняя Анджелина Джоли встречается с 37-летним британским актером Томом Хиддлстоном. Однако официально голливудская звезда подтверждать это пока не спешит, поскольку их развод с Брэдом Питтом еще не завершен.

С кем только не сводили СМИ Джоли после того, как в 2016 году она объявила о разводе с супругом. Красавице приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето. Ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.

Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с Томом Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения "Малефисенты".

Отношения влюбленные пока не комментируют. Несмотря на то что актриса держит все в секрете, друзья заметили, что она стала намного счастливее.

Публикация от Tom Hiddleston (@twhiddleston) 14 Фев 2017 в 5:29 PST

"До тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершен, Энджи не хочет ничего комментировать или рассказывать прессе", – цитирует инсайдера портал Radar Online. Он отметил, что Джоли скрывает Хиддлстона даже от коллег по фильму "Малефисента". Официально звезда представила возлюбленного только своим детям.

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial) 26 Июн 2018 в 1:25 PDT

Как писали Dni.Ru, бракоразводный процесс отнимает у звезды огромное количество сил и времени. Несмотря на сложный период, она уделяет детям много внимания и заботы.