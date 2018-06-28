С Питтом покончено: Джоли представила детям нового любовника
С кем только не сводили СМИ Джоли после того, как в 2016 году она объявила о разводе с супругом. Красавице приписывали роман с актером и рок-музыкантом Джаредом Лето. Ходили слухи и о том, что знаменитость влюбилась в молодого коллегу, похожего на Питта.
Однако в мае этого года выяснилось, что Анджелина сблизилась с Томом Хиддлстоном. Сейчас они регулярно видятся в Великобритании, где Джоли находится на съемках продолжения "Малефисенты".
Отношения влюбленные пока не комментируют. Несмотря на то что актриса держит все в секрете, друзья заметили, что она стала намного счастливее.
"До тех пор, пока развод с Брэдом не будет окончательно завершен, Энджи не хочет ничего комментировать или рассказывать прессе", – цитирует инсайдера портал Radar Online. Он отметил, что Джоли скрывает Хиддлстона даже от коллег по фильму "Малефисента". Официально звезда представила возлюбленного только своим детям.
Как писали Dni.Ru, бракоразводный процесс отнимает у звезды огромное количество сил и времени. Несмотря на сложный период, она уделяет детям много внимания и заботы.
Парень оказался пациентом клиники Кащенко
"За******* до смерти не получилось, теперь операциями добьет"
Звезда закрутила роман с Томом Хиддлстоном
По словам заплаканной Миланы, муж отобрал у нее сына