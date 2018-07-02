Невеста Козловского снялась голой
На черно-белом снимке Ольга прикрывает грудь руками и томно смотрит в камеру. Также она рассказала, что ей приходится снимать себя самой. "Сама себя снимаю", – подписала она фото.
Подписчики Зуевой написали множество комплиментов, отметив ее утонченность и красоту. "Потрясающая!", "Вы прекрасны", "Нежная", "Богиня", "Чувственная", - прокомментировали снимок поклонники невесты Козловского.
Однако нашлись и те, кому раздетая Ольга не понравилась. "Это ужасно! Извините, какой-то скелет без половых признаков. Зачем? Ваше тело показывать посторонним можно только одетым", "Надо срочно в больницу, лечиться от анорексии и сколиоза", – считают критики.
Отметим, недавно Зуева дебютировала в отечественном кино в качестве режиссера. Так, на фестивале "Кинотавр" она представила собственную работу "На районе". Данила Козловский исполнил в ней одну из главных ролей. Фильм должен выйти на экраны 4 октября. Кроме того, Ольга сыграла главную женскую роль в фильме Козловского "Тренер".
О том, что Данила и Ольга собираются пожениться, заговорили в прошлом году. Слухи появились после их поездки в Японию, откуда модель приехала с кольцом с внушительным бриллиантом на безымянном пальце. При этом сама Зуева предпочитает не распространяться об их будущем.
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