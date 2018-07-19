Любовника Юлии Высоцкой убили на пьяной вечеринке
В Игоря Сидоренко Юлия Высоцкая влюбилась, когда была студенткой. Он был на курс старше. После окончания вуза влюбленные жили в коммунальной квартире и строили планы на совместное будущее. Однако, говорят, у Высоцкой были сомнения, поскольку Сидоренко никак не мог избавиться от страсти к спиртному.
Все изменилось, когда Юлия отправилась в Сочи – представлять на "Кинотавре" Белоруссию. Тогда в лифте она повстречала Андрея Кончаловского. То обстоятельство, что он был женат на Ирине Мартыновой, да и Высоцкая состояла в крепких отношениях, не помешало закрутить бурный курортный роман, в результате которого Юлия и Андрей через несколько дней после знакомства летели в Турцию, где режиссер снимал фильм.
По словам знакомых, для Сидоренко измена Высоцкой стала ударом. "Новость о том, что Высоцкая променяла его, начинающего актера, на всемирно известного режиссера, окончательно выбила Игоря из колеи, ведь они были вместе целых шесть лет. Он ушел в запой", – рассказали в близком окружении Сидоренко.
В профессии у него тоже не складывалось, поэтому он оставил актерство и занялся рекламой, но и тут ничего не вышло. Однако в какой-то момент Игорь встретил девушку, которая помогла ему выкарабкаться из череды неудач. Он женился на ней, и она родила ему ребенка. Сидоренко даже завязал с выпивкой, а тут еще поступило предложение поработать в ТЮЗе. Но случилось несчастье.
"Однажды Игорь оказался на какой-то пьянке в родном Молодечно. Там ему нанесли смертельный удар камнем по голове. Преступника так и не нашли", – цитирует актрису Анну Сиротину EG.ru. Говорят, на похороны, которые состоялись летом 2000 года, Юлия Высоцкая не приехала.
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