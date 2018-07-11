"Старушка": 50-летняя морщинистая Стриженова вызвала оторопь

Екатерина Стриженова опубликовала в соцсетях новое фото. Телеведущая похвасталась прекрасными садовыми цветами.

В своем Instagram 50-летняя Екатерина выложила снимок, на котором позирует в окружении роз. Стриженова лукаво выглядывает из-за листвы и мило улыбается.

Поклонники наперебой отмечали, как свежо и прекрасно выглядит звезда. В комментариях они пели ей хвалебные оды. "Какая Вы замечательная👍🏻Любуюсь Вами (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Катя, какая вы красотка🌹🌹🌹🌹🌹_Просто прелесть.🌹🌹🌹🌹🌹", "Вы просто красавица, обожаю Вас", "Катюша, вы не только теща мечты, вы еще и бабуля всем на зависть!😍😍😍😘👍", – захваливали Стриженову почитатели.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) 10 Июл 2018 в 10:52 PDT

Злопыхатели поспешили разбавить комплименты на странице звезды язвительными отзывами. Завистники отмечали, мол, где ж она красавица: глубокие морщины на лбу, вокруг век и синяки под глазами, кто-то даже написал: "Старушка ты наша.....😱". Правду говорят: влюбленные глаза не видят изъянов, поэтому поклонники Стриженовой не обратили внимания на колкие замечания недругов и продолжили хвалить знаменитость.

Напомним, что в апреле 2018 года Екатерина стала бабушкой. Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия подарила родителям внука. Она родила мальчика. Настя решила не мудрить с именем и назвала малыша в честь мужа Петей. "Мама и Папа спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любови", – написала после родов Стриженова в соцсети.