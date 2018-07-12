Положительный ДНК-тест довел объявившуяся мать Зверева до припадка

Сын шоумена Сергея Зверева Сергей продолжает поиски матери. В студии программы "На самом деле" отпрыск звезды встретился с женщиной, которая узнала в нем своего потерянного сына.

Стремление молодого человека найти кровных родственников звездный отец не одобряет. Зверев-старший обижен на сына, поэтому заблокировал его в соцсетях, не отвечает на звонки и сообщения. "Он хочет, чтобы я считал его родным. Если я найду родную мать, я буду считать, что он тоже родной отец", – взволнованно прокомментировал реакцию знаменитого родителя Сергей. Зверев-младший отметил, что потерял надежду найти женщину, которая его родила.

На встречу с молодым человеком приехала Елена Дорофеева, которая считает себя его матерью. "Я была замужем, – начала рассказ она. - Муж у меня умер. Осталась я с пятью детьми одна. Помощи не было, родственники мужа не помогали мне ни в чем. Начала я маленько выпивать. Покатилась я по наклонной… заливала горе".

Близкие обеспокоились судьбой детей Елены. Они обратились в органы опеки, малышей у женщины забрали. Дорофеева клянется, что отпрысков не бросала, постоянно навещала их в детском доме: "Я нашла их сама и ездила к ним на неделе по два раза. Привозила подарки, вещи". Елена уверяет, что ей удалось вернуть четверых детей, а восстановиться в родительских правах по отношению к младшему сыну Ивану она не успела – его усыновили.

В студии появилась Ольга – дочь Елены. Молодая женщина выгораживала родительницу перед экспертами. Она уверяла присутствующих, что хоть мать и выпивала, свои родительские обязанности выполняла исправно.

Дмитрий Шепелев огласил результаты ДНК-исследования: "Вероятность того, что Сергей Зверев является вашим сыном, 0%". Для Дорофеевой вердикт экспертов прозвучало как приговор. "Как так?" – воскликнула Елена.

Ведущий отметил, что редакторам программы удалось найти Ивана Чернышева, который, как и Сергей Зверев – младший, когда-то был брошен родной матерью и теперь тоже разыскивает родных. В тайне от Елены было проведено еще одно исследование ДНК, и тест показал, что Иван – ее родной сын.

Появление Чернышева в студии шокировало Дорофееву, в полубессознательном состоянии она сползла на пол. Сотрудники скорой помощи, ведущий и Сергей Зверев пытались привести женщину в чувство.