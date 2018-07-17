"Мы связаны пуповиной": Мишулина откровенно высказалась об отце и Еремееве

Актриса Карина Мишулина опубликовала в Сети несколько архивных снимков. Звезда вспоминает отца – легендарного артиста Спартака Васильевича Мишулина.

Сегодня, 17 июля, 13-я годовщина смерти Спартака Васильевича. Поклонники, друзья и близкие с грустью вспоминают о горячо любимой звезде советского кино. Горюет и единственная дочь Мишулина – Карина.

Артистка посвятила отцу пост в Instagram. Она выложила несколько снимков из семейного фотоальбома. В комментариях Карина призналась, что все еще не смирилась с потерей. "13 лет...а с каждым днем, с каждой минутой все больнее от осознания, что физически тебя нет(. Я скучаю( Нет и дня, чтобы я мысленно не общалась с тобой, не думала о тебе. Я помню все до мелочей...твою улыбку, твой добрый прищур, твой запах, помню,как это залезть к тебе на коленки,даже в 25 лет и чувствовать себя в полной безопасности, любимой и счастливой! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Мишулина.

"Ты взял меня в роддоме на руки и больше не выпускал из них, – отметила дочь звезды. – И пусть сейчас многие высмеивают, что мы связаны пуповиной, но я знаю, что до сих пор ее никто не смог разорвать! Да, пап, высмеивают, представляешь?"

Публикация от Карина Мишулина (@karinamishulina) 17 Июл 2018 в 1:55 PDT

Также артистка высказалась по поводу скандала с предполагаемым единокровным братом Тимуром Еремеевым. "А теперь, пап, в безжалостной передаче, ради прославления некоего парня, тебя растоптали и оболгали. Приписывают тебе такое, что страшно. И маме и мне(,Но надо их пожалеть они не ведают, что творят. Они совсем не знали ни тебя ни нашу семью", – отметила дочь Спартака Васильевича.

Карина добавила, что в современном мире больше нет дружбы, так как она продается, искренность считается чем-то ужасным, а стремление защищать человека, отстаивать его честь и достоинство понимается как нечто позорное. "Это мое испытание, – продолжила артистка. – И я его пройду. Я все равно докажу правду и обелю твое имя. И твоя любовь мне помогает. Не дает им меня сломать! Ты научил меня бороться с несправедливостью и ложью".

Напомним, в конце прошлого года малоизвестный актер Тимур Еремеев заявил, что, возможно, является внебрачным сыном знаменитого артиста. Была проведена экспертиза-ДНК, которая подтвердила его слова. Однако Карина Мишулина не верит предполагаемому родственнику и результатам исследования.