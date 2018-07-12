Мишулина после драки рассказала о подлой подставе "Пусть говорят"

Дочь легендарного актера Спартака Мишулина Карина прокомментировала последний выпуск "Пусть говорят" Первого канала с участием Тимура Еремеева. Артистка считает, что ее предполагаемый брат пытается выставить ее неадекватной.

По словам Карины Мишулиной, драку ее мужа с журналистом у здания суда Первый канал показал в усеченном варианте. Дочь актера утверждает, что корреспондент намеренно провоцировал конфликт и его подлые действия в эфир почему-то не попали.

"Нас очень возмутило поведение журналиста, который был готов на все, лишь бы записать подобные кадры. Возможно, он стремился даже получить за это премию! И счастливое лицо этого человека после потасовки – тому доказательство! Почему не показали первую часть этого видео, где он нас провоцировал?" – возмутилась артистка. Мишулина уверена: у редакторов программы нет задачи показать правду. "А представителям СМИ это только и надо было, чтобы выставить нас неадекватными людьми!" – сообщила дочь звезды советского кино.

Публикация от Карина Мишулина (@karinamishulina) 21 Июн 2018 в 11:31 PDT

Пресс-секретарь Мишулиной Богдан Бехер отмечает, что в том же выпуске "Пусть говорят" Еремеев раздувал из мухи слона, рассказывая, что на судебном процессе Мишулины вели себя вызывающе и демонстрировали свое негативное отношение к возможному родственнику. "Им просто придраться уже не к чему, поэтому их информационным поводом являются замечания в суде. Это выглядит так, как будто бы кто-то в детском садике на кого-то обиделся и решил наябедничать", – добавил он.

Бехер подметил некоторую тенденцию: Тимур охотно рассказывает о конфликте с Кариной только Первому каналу и старается избегать интервью с представителями других СМИ. "Здесь может быть только одно объяснение – эксклюзивный контракт! Вы бы видели, как его охраняют работники Первого канала! А Еремеев ведь, извините, не министр!" – цитирует представителя Мишулиных Sobesednik.ru.