Располневшую Максакову сняли с мужчиной

Мария Максакова сфотографировалась с известным украинским исполнителем Алексом Луной и выложила снимок в Сеть. По мнению интернет-пользователей, оперная дива располнела, но все равно выглядит прекрасно.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова опубликовала несколько фотографий, на одной из которых запечатлена со стройным брюнетом, нежно обнимающим ее и держащим за руку. Судя по подписи, спутником Максаковой оказался певец Алекс Луна, обладающий уникальным голосом – контратенором.

На фото Мария запечатлена в наряде с открытыми плечами, в накидке и с объемным ожерельем на груди. Светлые волосы артистка убрала в затейливую прическу. Многочисленные поклонники пришли в восторг. "О, какие вы красивые!Мария Петровна, ваша внешность лишает парня уверенности (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "главное чтобы не жизни", "Но.. судя по карме Марии Петровны и это не исключено...", "очей очарование", "Красивые!!!!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Впрочем, на просторах интернета нашлись и менее приятные высказывания. В частности, внимательные пользователи высказали убеждение, что Максакова прибавила в весе. "Чет располнела Маша", "ага, щечки наела", "Щеки у нее всегда были", "Ну вооооот а мне так нравилась Мария стройняшкой((( Сейчас опять пышка((" – прокомментировали пользователи Сети.

Нашлись и те, кто предположил, что оперная певица поправилась потому, что утешилась после убийства ее мужа Дениса Вороненкова, которое случилось год назад. После смерти супруга Мария Максакова осталась с ребенком на руках практически без средств к существованию – по крайней мере, она так заявляет. Чтобы поправить материальное положение и получить то, что ей причитается по закону, артистка обратилась в суд.

Отметим, что Максаковой есть за что бороться – по некоторым данным, состояние Вороненкова оценивается в миллиард рублей. В наследственную массу входят роскошный особняк в Подмосковье и несколько квартир в престижных районах Москвы.