Люди поиздевались над Максаковой с руками в тарелке
На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Станислав Садальский выложил снимок, на котором запечатлел подругу, 77-летнюю Людмилу Максакову. Артист снял актрису в тот момент, когда она расправлялась с креветкой. Вдогонку Садальский обнародовал снимок рекламной акции, проходящей в заведении. Согласно тексту, "лучшее предложение этого лета" обойдется потенциальному клиенту в 5950 рублей.
Фотография с поедающей морепродукты Максаковой немедленно распространилась в Сети. Интернет-пользователи немедленно отреагировали на кадр. Комментарии оказались нелестными.
"Ее что пчелы покусали???", "Всю пенсию отдала", "Максакова далеко не бедная женщина. И доход пенсией не меряет", "И конечно же руками в тарелку влезла! Прибррами же всего не выскребешь. Еще наверно панцырь обсмоктала", "Блюдо красивое, бабка нет (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – едко высказались пользователи Сети.
Людмила Максакова в любимом ресторане патриарха Кирилла. Это блюдо с морепродуктами и вино стоит здесь всего 6000. pic.twitter.com/RB7XrgT9T9— Наталья Польская (@nata30911) 9 июля 2018 г.
Людмилу Максакову и Станислава Садальского связывают долгие годы дружбы. Впрочем, ходят слухи, что их отношения могут кардинально измениться, ведь актриса овдовела – ее второй супруг скончался от обширного инсульта. Петер Андреас Игенбергс имел немецкое гражданство, однако в последнее время проживал в Подмосковье, где в конце прошлого года был парализован.
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