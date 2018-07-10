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Шоу-бизнес

Люди поиздевались над Максаковой с руками в тарелке

Людмила Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Людмилу Максакову сняли за трапезой в дорогом ресторане. Фотографию опубликовал скандально известный актер и блогер Станислав Садальский.
прочитано 7035 раз

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Станислав Садальский выложил снимок, на котором запечатлел подругу, 77-летнюю Людмилу Максакову. Артист снял актрису в тот момент, когда она расправлялась с креветкой. Вдогонку Садальский обнародовал снимок рекламной акции, проходящей в заведении. Согласно тексту, "лучшее предложение этого лета" обойдется потенциальному клиенту в 5950 рублей.

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 Людмила Васильевна Максакова

Людмила Васильевна Максакова актриса

Фотография с поедающей морепродукты Максаковой немедленно распространилась в Сети. Интернет-пользователи немедленно отреагировали на кадр. Комментарии оказались нелестными.

"Ее что пчелы покусали???", "Всю пенсию отдала", "Максакова далеко не бедная женщина. И доход пенсией не меряет", "И конечно же руками в тарелку влезла! Прибррами же всего не выскребешь. Еще наверно панцырь обсмоктала", "Блюдо красивое, бабка нет (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – едко высказались пользователи Сети.

Людмилу Максакову и Станислава Садальского связывают долгие годы дружбы. Впрочем, ходят слухи, что их отношения могут кардинально измениться, ведь актриса овдовела – ее второй супруг скончался от обширного инсульта. Петер Андреас Игенбергс имел немецкое гражданство, однако в последнее время проживал в Подмосковье, где в конце прошлого года был парализован.

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Автор: Наталья Аряева10 июля 2018, 11:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Максакова побила артистов в театре

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