Кержаков выбил из жены $2 миллиона после скандала с ребенком

Мыльная опера в семье известного футболиста Александра Кержакова продолжается. Спортсмен и его пока еще супруга Милана подписали брачный договор



Как сообщает Super.ru 10 июля Милана и Александр были у натариуса. Пара подписала соглашение, которое касалось денег на счетах девушки.

Весь семейный бюджет хранился в банке на имени Кержаковой, а теперь по договору все средства будут поделены пополам. Ранее жена футболиста отмечала, что ее часть составит около двух миллионов долларов.

Отметим, что многие друзья Миланы предполагают, что девушка решилась на этот шаг под давлением. Мол, Кержаков шантажируя ребенком, выбивал деньги из супруги.

К примеру, хороший приятель Кержаковой адвокат Александр Добровинский подозревает, что девушку заставили признаться в употреблении запрещенных препаратов, чтобы иметь рычаги для манипуляций. Якобы Милану шантажируют ребенком.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 12 Июл 2018 в 3:36 PDT

Еще неделю назад Александр говорил о том, что суть конфликта в семье Кержаковых заключается в деньгах. По словам Добровинского, когда в доме футболиста царил мир, спортсмен дважды перевел на банковский счет Миланы крупную сумму денег. После он попросил Милану вернуть все переведенные на ее счет средства. Женщина, оставшись с маленьким ребенком на руках без мужа, отца и работы, отказалась. Кержаков понял, что просто вернуть капитал не получится и решил управлять супругой с помощью сына.

Бывшая супруга Александра Кержакова Екатерина Сафронова, также предполагает, что на Милану оказывают давление. "Скорее всего, Кержаков зачем-то принудил ее публично во всем признаться. Допускаю, она его прилично достала. Насколько я сейчас не хочу поддерживать какую-то сторону, но, если Милана меня достала, представляю, как достала его. Он уже просто не знает, куда от нее деваться", – рассказала экс-жена спортсмена газете "Московский Комсомолец".