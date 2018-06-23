Сергей Зверев по-скотски поступил с отцом после скандала

Отношения между Сергеем Зверевым-старшим и его сыном оказались накалены до предела. Молодой человек угрожает отсудить у знаменитого родителя квартиру, если тот не начнет помогать ему финансово.

Сергей Зверев-младший узнал о том. что он является приемным ребенком, несколько лет назад. После этого в семье знаменитого парикмахера, певца, актера и ведущего началась настоящая череда скандалов и ссор. И пока молодой человек пытается отыскать своих биологических родителей, отношения с человеком, воспитавшим его, портятся все сильнее.

Знакомые Сергея Зверева-старшего отмечают, что тот старался обеспечить своему приемному сыну максимально комфортную жизнь даже после того, как тот отбился от рук во время переходного возраста. "Зверев-старший устраивал его на разные каналы музыкальные ведущим, сын отнекивался и говорил, что у него личная жизнь. Отказывался от работы. Причем Сергей договаривался о хороших зарплатах с занятостью всего два раза в неделю, по два часа!", – цитирует StarHit знакомого стилиста.

Публикация от �� СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ �� (@zverevsuperstar) 22 Июн 2018 в 3:57 PDT

В университете, куда приемный отец пристроил Зверева-младшего, тот так и не появился. В конечном итоге стилист отказался помогать блудному сыну. Тот же, по словам знакомых Сергея Зверева-старшего, и не подумал как-то исправить свое поведение. Наоборот, решился на еще более скотский поступок.

"В недавнем сообщении он написал: "Если папа не будет помогать, мы отсудим его квартиру", – поделился близкий стилиста. "Сергей-старший и помогал до недавнего времени. Одежду каждый сезон фирменную передавал сыну и деньги. Но после всего, перестал. Он не работает, ни он, ни жена", – добавил он.