"Сделала это мне наперекор": Волочкова откровенно о сложностях с дочкой

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях с 12-летней дочкой Ариадной. Скандально известная балерина призналась, что у них были сложности, а теперь – совет да любовь.

С раннего детства дочь Анастасии Волочковой Ариадна занималась вокалом. По словам артистки, у нее хорошо получалось, однако недавно девочка заявила, что больше не хочет петь.

"Мне так нравилось, что она пела. И взяли ее в коллектив не потому, что она Ариадна Волочкова. Я сразу сказала руководителю: "Если есть талант – берите, нет – не надо". У нее записано множество песен с ансамблем, со мной и сольных. Но год назад дочка заявила: "Мама, я петь не буду". Ариша сделала это мне наперекор, потому что знала, как я хотела, чтобы она была на сцене, занималась творчеством", – рассказала артистка.

Волочковой пришлось принять такое положение дел. "Я ведь видела, что это ее стихия – как она держится, как раскрывается... Однако смирилась, все-таки возраст у нее переходный", – отметила Анастасия, сообщив, что сейчас они с дочерью не разлей вода.

Балерина подчеркнула, что у нее нет секретов от наследницы. "Мы советуемся по всем вопросам. От Ариши ничего не скрываю, никаких секретов между нами нет, и в вопросах личной жизни тоже. Дочка делится со мной в меньшей степени, но я все понимаю: она просто пока стесняется рассказывать маме про свои влюбленности", – поведала Анастасия.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 27 Июн 2018 в 1:32 PDT

Однако, по словам Волочковой, дочь сильно ревнует ее к мужчинам. "Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей", – цитирует артистку Woman's Day.