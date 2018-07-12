"Сделала это мне наперекор": Волочкова откровенно о сложностях с дочкой
С раннего детства дочь Анастасии Волочковой Ариадна занималась вокалом. По словам артистки, у нее хорошо получалось, однако недавно девочка заявила, что больше не хочет петь.
"Мне так нравилось, что она пела. И взяли ее в коллектив не потому, что она Ариадна Волочкова. Я сразу сказала руководителю: "Если есть талант – берите, нет – не надо". У нее записано множество песен с ансамблем, со мной и сольных. Но год назад дочка заявила: "Мама, я петь не буду". Ариша сделала это мне наперекор, потому что знала, как я хотела, чтобы она была на сцене, занималась творчеством", – рассказала артистка.
Волочковой пришлось принять такое положение дел. "Я ведь видела, что это ее стихия – как она держится, как раскрывается... Однако смирилась, все-таки возраст у нее переходный", – отметила Анастасия, сообщив, что сейчас они с дочерью не разлей вода.
Балерина подчеркнула, что у нее нет секретов от наследницы. "Мы советуемся по всем вопросам. От Ариши ничего не скрываю, никаких секретов между нами нет, и в вопросах личной жизни тоже. Дочка делится со мной в меньшей степени, но я все понимаю: она просто пока стесняется рассказывать маме про свои влюбленности", – поведала Анастасия.
Однако, по словам Волочковой, дочь сильно ревнует ее к мужчинам. "Я с ней об этом говорю, объясняю, что у меня все равно будет муж, и этот человек станет относиться к ней с такой же любовью, как и ко мне. Не иначе. Я допускаю близко в свою жизнь только таких людей", – цитирует артистку Woman's Day.
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