Любящая бабушка обнародовала фото раздетой дочери Волочковой

12-летняя дочь Анастасии Волочковой Ариадна вместе с бабушкой отправилась в Турцию. Женщина опубликовала фотографию, где девочка запечатлена в ярком желтом купальнике, демонстрирующем точеную фигуру. Фанаты пришли в восторг.

Семейство Волочковых путешествует регулярно, причем как по отдельности, так и вместе. Мальдивы, Таиланд, Индия – на каких пляжах только не побывал тот или другой член женского клана Волочковых. На сей раз женщины отправились в Турцию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram мать Анастасии Волочковой опубликовала фотографии из местного отеля, где остановилась вместе с внучкой Ариадной. Пока точно не известно, составила ли им компанию скандально известная балерина.

Тамара Владимировна Волочкова поделилась снимком Ариадны, облаченной в яркий желтый купальник. 12-летняя наследница танцовщицы запечатлена стоящей на палубе корабля, бороздящего морские просторы. "Ариша. #люблювнучкубольшевсех❤️", – коротко подписала фото бабушка. Подписчики женщины пришли в восторг от юной дочери Анастасии Волочковой.

Публикация от Tamara Volochkova (@avteatr) 9 Июл 2018 в 1:37 PDT

"Ариша стала настоящей принцессой! Счастья вам и всех земных благ!", "Очень красивая – девушка", "Ариша словно нимфа! трепетная, нежная, невинная. счастья ей и доброго пути!", "По моему: это утро. Чувствуешь ласковое не жгучее солнце. Милая девочка. Так здорово. Лучший дуэт: бабушка и внучка. Вы счастливая...", "Грациозная красавица !", "Ариша хорошая девочка. Бабушка отлично воспитает. Хорошего отдыха (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – прокомментировали публикацию пользователи Сети.

К слову, недавно с Ариадной произошел несчастный случай. Девочка получила травму во время занятий конным спортом, но отнеслась к этому философски. "Конный спорт – это серьезная вещь. К которой нужно подходить с ответственностью. Ведь спорт – это сложная и упорная работа. В которой конечно бывают травмы. И я столкнулась с этим. Упала с лошади. Но знаете, я горда тем, что упала я именно за работой. За отработкой новых элементов. Я рада, что все произошло именно так, а не за походом домой или еще как. Все так, как должно быть", – заключила дочь Волочковой.