Ободранная Волочкова млеет от неприличных подарков любовника

Прославленная балерина Анастасия Волочкова хвастается новым подарком – перстнем неприличного размера. Ювелиры утверждают, что кольцо танцовщицы стоит баснословных денег.

Анастасия не скрывает, что новый любовник ее балует. Последний его подарок – кольцо с сапфиром в 70 карат, обрамленным россыпью бриллиантов. По словам балерины, ее новое украшение стоит около миллиона долларов, или более 60 миллионов рублей.

"Я – счастливый человек, меня окружают лучшие мужчины, – заявила Волочкова. – И сейчас рядом со мной очень хороший человек. В день победы российской сборной по футболу над испанцами он подарил мне шикарное кольцо, с которым я теперь не расстаюсь".

Отметим, что имя нового избранника Анастасия тщательно скрывает, как, впрочем, и его лицо. Однако то и дело нервирует завистников, рассказывая о дорогостоящих подарках от нового кавалера в соцсетях. Загадочный избранник блондинки несколько недель назад вручил ей кольцо с турмалином Параиба и бриллиантами, а также породистого коня, на котором, как заявляет сама Настя, то ли снимался, то ли нет сам Антонио Бандерас.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 4 Июл 2018 в 6:58 PDT

Танцовщица млеет от счастья, ведь у артистки практически не осталось украшений. В 2013 году звезду балета ограбили. Ее просто ободрали как липку. "Преступники вынесли два сейфа с драгоценностями и деньги. Часть украшений полиция потом нашла, но, к сожалению, самые ценные кольца так и не были найдены", – цитирует Волочкову сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 24 Июн 2018 в 7:47 PDT

Известный ювелир Андрей Ананов рассмотрел фотографии и видеозаписи, на которых Анастасия демонстрирует шикарный перстень. По словам эксперта, камень относится к третьей группе по чистоте и его стоимость составляет порядка 10 тысяч долларов за карат, то есть минимум 700-800 тысяч долларов, а то и больше – около миллиона долларов.