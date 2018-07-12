"Вам стыдно за меня?": Аллегрова выдала интимный секрет

За день до официального старта международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" на сцену Летнего амфитеатра вышла Ирина Аллегрова. Певица показала уже не новую программу "Моно", а заодно сделала несколько важных заявлений.



Сидевшие в первом ряду музыкальные критики не ждали сенсации. Было заранее понятно, что народная артистка предпочитает петь под фонограмму, а на сцене непременно появится в старом камзоле, в котором работает так часто, что поклонники требуют "найти и сжечь" его.

А практически полный зал зрителей, напротив, ждал от звезды многого – и "Императрицы", и "Баб-стерв". Напрасно – все это в прошлом, Аллегрову теперь интересуют другие темы. Правда, философствовать прежде легковесной артистке, которая всю жизнь поет про перелюбовь, измены и отбитие чужих мужиков, не очень получается. Особенно с песнями, тексты которых вызывают вопросы. Например, "любовь – жадная дура с температурой". Это хлеще, чем у выступившего накануне на этой же сцене Николая Баскова, который спел: "Я построю дом без дверей, сердцем согрею".

Басков, кстати, тоже был на концерте Аллегровой. Позже в интервью Dni.Ru артист признался, что просто обожает "императрицу" и в третий раз пришел посмотреть, как она работает. Такого внимания певец больше никому не оказывал.

На сцену Николай вышел с огромным букетом белых роз и подчеркнул: "Это не со вчерашнего концерта, я на свои его купил!" Он встал на колено перед Аллегровой в знак бесконечной любви. "Когда я впервые попал на ее концерт, то горланил так сильно, что какая-то девушка сказала: "Надо же! Шла на Аллегрову, а заодно и Баскова послушала..." Началось же мое знакомство с творчеством этой девушки с песни "Странник", – признался певец.

"Я тогда была уже не девушкой", – неожиданно выдала свой интимный секрет Ирина. Действительно, эта композиция вышла в 1992 году, когда Аллегрова была уже далеко не девственница и сменила трех мужей.





И все же это откровение стало для многих неожиданностью. "Вам стыдно за меня?" – неожиданно обратилась звезда к своим бэк-вокалисткам. Те, очевидно, видели Аллегрову в разных ситуациях, поэтому не смутились и заверили, что все в порядке.