Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой

За два дня до официального старта Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Николай Басков показал на сцене Летнего амфитеатра программу "Игра", которой уже рукоплескала Москва и многие другие города. А перед выходом на сцену певец пообщался с корреспондентом Dni.Ru.

Осенью прошлого года стало известно, что Басков и Лопырева планируют пышную церемонию бракосочетания, которая пройдет 5 октября в столице Чечни Грозном. Свидетелем на торжестве должен был стать глава Чеченской Республики Разман Кадыров, а свидетельницей – Валерия.

Но потом Басков в "Прямом эфире" у Андрея Малахова вдруг вспомнил, что именно в этот день у него много лет назад умер дедушка, а веселиться в день памяти негоже. "Новую дату нашей свадьбы мы скажем чуть позже. Подготовимся тщательно и потом сыграем", – заявил он.

Его избранница Виктория Лопырева была более конкретна в прогнозах: "После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме". А когда мундиаль стартовал, Вика сообщила, что свадьба состоится лишь в том случае, если российская сборная выиграет его.

Как известно, наша сборная ЧМ покинула, и Басков теперь, кажется, может с облегчением вздохнуть. "У нас сейчас очень сложные, непростые отношения, – сообщил певец в интервью Dni.Ru. – Жизнь покажет, во что выльются наши отношения – в свадьбу или просто в теплые дружеские отношения. Мы – люди творческие, увлекающиеся, и то, что эта девушка есть в моей жизни – счастье. Вика помогла мне более спортивно смотреть на жизнь, и вообще с ней все заиграло новыми красками. Мне очень льстит, что рядом со мной одна из самых красивых женщин России".

"Сегодня мой самый большой провал – семейная жизнь, – вздыхает певец. – Я очень-очень хочу быть семейным человеком. Но у меня не получается. В силу разных обстоятельств. Возможно, из-за большой любви к себе и неумения пойти на какие-то уступки в отношении других людей. Возможно, из-за занятости – очень хочется все и всюду успеть".



Напомним, у Баскова было несколько громких романов. Первой женой артиста была дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом певец встречался с обладательницей титула "мисс Вселенная" Оксаной Федоровой и с моделью Софи Кальчевой. И попадал на журнальные обложки то с рассказом о счастье с очередной красавицей, то со слезами об очередном же расставании.