Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой

Эксклюзив Интервью Гинеколог поставил диагноз "растянутой" Рапунцель Бессовестный Панин вытащил на свет член покойного артиста Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Вторник 10 июля
Лента новостей
19:51
На Западе издеваются над трагедией подлодки "Курск"
19:06
"Реал" избавился от лучшего футболиста мира
18:51
Напуганный Путиным Порошенко дал странный совет Трампу
18:45
Роналду отказался от 200 миллионов евро
18:33
Названа внезапная опасность для мужского здоровья
18:01
У гонщицы Мары Багдасарян отбирают российский паспорт
17:34
Почему хорваты ненавидят Россию и кричат "Слава Украине!"
17:16
Третий Фестиваль Индонезии пройдет в Москве
17:12
В Москве откроется первая в России выставка Instagram-снимков
16:58
"ЕР" возьмет на контроль выплаты учителям за ГИА
16:54
Украина сделала России неожиданное предложение
16:43
Большинство регионов поддержали пенсионную реформу
16:28
Половина туристов в Сочи оказались москвичами
16:13
Украина угрожает ФИФА из-за скандала с хорватами на ЧМ-2018
16:08
Собчак простили за подаренный Киеву Крым
15:44
В Госдуме открылась выставка "Моя улица"
15:32
Глютен: уловка маркетологов или опасный яд
15:30
США в истерике от новой российской ракеты
14:58
Илон Маск из Таиланда показал затопленную пещеру с детьми
14:54
Госдума реформирует систему судопроизводства в России
14:40
Черчесов о поддержке Урганта: Меня не Надежда зовут
14:38
Шепелев разрушил семью знаменитого актера
14:36
"Фадеев всех обманывает": опубликовано видео разоблачения продюсера
14:34
Мужчине грозит тюрьма за разборки с десятилетним ребенком
14:23
В аварии под Москвой погибли два человека
14:19
Пугачева назвала Галкина старичком и отказалась с ним спать
14:18
Украина решила оплатить выходку хорвата на ЧМ-2018
14:16
Из затопленной пещеры в Таиланде спасли всех детей и тренера
14:08
Бывший довел ведущую "Дома-2" до истерики в эфире
14:08
В Башкирии 12 детей попали в ловушку из-за поднявшейся воды
13:53
Суд подтвердил невиновность прихожанина храма в деле об убийстве
13:49
За спасение Сирии Трамп подарит Путину Украину
13:43
Развеян самый популярный миф о Сардинии
13:37
В Удмуртии за день утонули двое детей
13:31
Роналду страстно утешили на яхте после вылета с ЧМ-2018
13:25
Жестокое избиение девушки в Москве попало на видео
13:25
В Татарстане мужчина восемь часов насиловал жертву
13:18
Миддлтон в "кокошнике" затмила "бледную моль" Маркл
13:14
На Урале пенсионеров до смерти запытали в собственной квартире
13:11
Как защитить волосы от палящего солнца
13:11
Тушившего ТЦ "Зимняя вишня" пожарного арестовали
13:05
Россиянам добавят новый налог
12:51
В отделении "Почты России" в центре Москвы нашли оружие
12:47
В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
12:46
Рецепт иранского овощного паштета "Мирза гасеми"
12:44
Джордж Клуни разбился в аварии на Сардинии
12:37
Маленький сын Бледанс опух после обвинений во вранье на шоу Малахова
12:27
"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией
12:22
Мать впервые высказалась о новой свадьбе Бузовой
12:20
Петербургу вернули победное граффити с Черчесовым
12:08
Северо-Западная хорда разгрузит движение в Москве
11:56
Кассовые чеки вызывают смертельную болезнь
11:53
"Заигрался король": Киркорову врезали за похабное видео с ребенком
11:49
Попавшую под КамАЗ легковушку сняли на видео
11:38
В Башкирии в вылетевшей с дороги машине погибли три человека
11:36
69-летний Панкратов-Черный получил тяжелую травму
11:35
Лукашенко и Порошенко готовят спецоперацию за спиной Путина
11:15
Вылет России с ЧМ-2018 стал хитом на Украине
11:06
Люди поиздевались над Максаковой с руками в тарелке
10:58
Голливудский актер умер перед днем рождения
10:56
Обезьяна одним ударом "вырубила" маленькую девочку из-за еды (видео)
10:49
Тереза Мэй заменила Бориса Джонсона русофобом-олимпийцем
10:46
ФИФА попала в очередной безобразный скандал из-за хорватов
10:36
Любящая бабушка обнародовала фото раздетой дочери Волочковой
10:26
Над спасенными из пещеры в Таиланде детьми нависла новая угроза
10:04
Заключенный сбежал из колонии на Урале по простыням
10:01
Рак научились лечить кашей и печеньем
09:54
Во Франции человек подхватил африканский вирус
09:42
Звезды-пенсионерки разделись и удивили
09:39
Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
09:26
Бывшая любовница хочет вернуть Акинфеева после ЧМ-2018
09:24
Подозреваемый в убийстве во время драки в центре Москвы задержан
09:14
Почему прячут впавшую в кому известную певицу
09:02
Обнаружен самый опасный объект во Вселенной
08:43
"Слава Украине! Белград, гори": опубликовано новое видео с разозлившим Россию хорватом
08:39
На Урале прохожие вытащили из горящей машины детей
08:30
Заместитель начальника колонии присвоил деньги за иконостас
08:28
"Случилось чудо!": счастливый Солнцев с женой-пенсионеркой показали ребенка
08:25
В Раде объявили об "убийстве" Украины
08:17
Пожар на складе с горючим сняли на видео
08:09
Трамп сделал Путину неожиданное признание
22:06
Церковь после скандала избавится от нефтегазовых компаний
21:57
Россиян лишат дешевой водки
21:45
Девушку-трансгендера жестко унизили охранники питерского клуба
21:39
Британия обвинила Россию в атаке на страну
21:27
На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
21:22
"Это убийство": победитель "Битвы экстрасенсов сделал заявление о смерти звезды "Дома-2"
21:12
Украинские водолазы готовятся к захвату Крыма
21:11
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
20:58
Анита Цой рассказала о поиске девушки для сексуальных утех
20:44
Бухгалтер из Удмуртии избежала тюрьмы за крупное мошенничество
20:28
Водонаева ужаснулась выходкам Кержакова и пьяной жены
20:17
Фото лысой Кейт Миддлтон взбудоражили народ
20:15
Взорвавший ЧМ-2018 Дзюба покидает Россию
19:47
Басков рассекретил свадьбу Бузовой
19:07
Захарова с издевкой прокомментировала уход Джонсона
19:03
Стал известен размер будущих пенсий россиян
18:53
Так делаем десятки лет: в сборной России оправдались за допинг-скандал
18:48
На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
18:42
Туристам разрешили воровать в гостиницах
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Украла биообразец: Еремеев предъявил неслыханные обвинения Мишулиной
Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией
Славившего Украину хорватского футболиста казнили на родине
Ликующего с Хорватией Каспарова просят вернуться в Россию
У Бледанс роман с молодым известным актером
"Что с ней?": жена Певцова разочаровала "старушечьим" образом
Шоу-бизнес

Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой

Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
За два дня до официального старта Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Николай Басков показал на сцене Летнего амфитеатра программу "Игра", которой уже рукоплескала Москва и многие другие города. А перед выходом на сцену певец пообщался с корреспондентом Dni.Ru.
прочитано 4952 раза

Осенью прошлого года стало известно, что Басков и Лопырева планируют пышную церемонию бракосочетания, которая пройдет 5 октября в столице Чечни Грозном. Свидетелем на торжестве должен был стать глава Чеченской Республики Разман Кадыров, а свидетельницей – Валерия.

ПО ТЕМЕ

Басков снял отдельную квартиру для своих пиджаков

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Но потом Басков в "Прямом эфире" у Андрея Малахова вдруг вспомнил, что именно в этот день у него много лет назад умер дедушка, а веселиться в день памяти негоже. "Новую дату нашей свадьбы мы скажем чуть позже. Подготовимся тщательно и потом сыграем", – заявил он.

Его избранница Виктория Лопырева была более конкретна в прогнозах: "После чемпионата мира по футболу мы вернемся к этой теме". А когда мундиаль стартовал, Вика сообщила, что свадьба состоится лишь в том случае, если российская сборная выиграет его.

Как известно, наша сборная ЧМ покинула, и Басков теперь, кажется, может с облегчением вздохнуть. "У нас сейчас очень сложные, непростые отношения, – сообщил певец в интервью Dni.Ru. – Жизнь покажет, во что выльются наши отношения – в свадьбу или просто в теплые дружеские отношения. Мы – люди творческие, увлекающиеся, и то, что эта девушка есть в моей жизни – счастье. Вика помогла мне более спортивно смотреть на жизнь, и вообще с ней все заиграло новыми красками. Мне очень льстит, что рядом со мной одна из самых красивых женщин России". 

"Сегодня мой самый большой провал – семейная жизнь, – вздыхает певец. – Я очень-очень хочу быть семейным человеком. Но у меня не получается. В силу разных обстоятельств. Возможно, из-за большой любви к себе и неумения пойти на какие-то уступки в отношении других людей. Возможно, из-за занятости – очень хочется все и всюду успеть".

Напомним, у Баскова было несколько громких романов. Первой женой артиста была дочь продюсера Бориса Шпигеля Светлана. Потом певец встречался с обладательницей титула "мисс Вселенная" Оксаной Федоровой и с моделью Софи Кальчевой. И попадал на журнальные обложки то с рассказом о счастье с очередной красавицей, то со слезами об очередном же расставании.

Автор: Феликс Грозданов10 июля 2018, 18:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

567

комментарии

Политика

За спасение Сирии Трамп подарит Путину Украину
Тереза Мэй заменила Бориса Джонсона русофобом-олимпийцем
Трамп сделал Путину неожиданное признание
Британия обвинила Россию в атаке на страну

Шоу-бизнес

Костенко родила дочь безработному Тарасову
Отец-тиран кастрировал Майкла Джексона
Актер Андрей Мерзликин рассказал о победе над раком
Басков сделал заявление о свадьбе с Лопыревой

Проишествия

Жестокое избиение девушки в Москве попало на видео
Неожиданная причина отравления "новых Скрипалей"
Нелепая смерть пассажира метро в Москве попала на видео
Туристке дали 8 лет тюрьмы за критику Египта

Lifestyle

В Сети опубликовали новую серию "Простоквашино" (видео)
Звезда популярного сериала объяснила необходимость секса в кино
Александр Домогаров отметит 55-летие концертом
Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Шоу-бизнес

Слова заговорившей о Фриске Ковальчук стали сенсацией

Певица предпочитала молчать о коллеге
Шоу-бизнес

Почему прячут впавшую в кому известную певицу

Появились новые данные о состоянии артистки
Шоу-бизнес

"Заигрался король": Киркорову врезали за похабное видео с ребенком

На действия артиста обратил внимание детский омбудсмен
Спорт

"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией

Эксперты объяснили поведение футболиста

Гороскоп

На убитого горем сына-фрика Яковлевой наплевали
Астрологический прогноз с 9 по 15 июля 2018 года
Безразличный Черышев постоянно избегает брака
Совет на выходные

Фоторепортажи

Звезды-пенсионерки разделись и удивили
На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена
В свой юбилей Ахеджакова сбежала из Москвы
Команды-сюрпризы чемпионатов мира по футболу

Спорт

Черчесов о поддержке Урганта: Меня не Надежда зовут
Украина решила оплатить выходку хорвата на ЧМ-2018
Роналду страстно утешили на яхте после вылета с ЧМ-2018
"Куплен лично Путиным": ошеломительная версия скандала с Хорватией

Регионы

Мужчина спрятал труп подруги в шкафу и закатил вечеринку
Российского футболиста убили возле кафе
Продырявленный Крымский мост опустел после закрытия
Подруги изнасиловали школьницу лейкой от душа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru