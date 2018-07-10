Шепелев разрушил семью знаменитого актера

Актер Марк Горонок снова оказался в центре скандала. После участия в программе "На самом деле" Первого канала от артиста ушла жена.

Первый выпуск передачи принес Марку и его жене Анне облегчение. Обвинения Вероники Голубицкой, которая заявила, что воспитывает дочь Горонка, оказались ложными. ДНК-экспертиза показала, что актер не является биологическим отцом девочки.

Вскоре Марк снова оказался в студии Первого канала. Мужчина заявил, что участие в программе разрушило его брак. "У меня в семье произошел какой-то раскол. Вдруг стали какие-то недомолвки, стали какие-то скандалы. В один прекрасный момент жена вообще говорит: "Я сегодня ночевать не буду". Забирает ребенка и уходит", – рассказал Горонок. Анна не выходит на связь и не отвечает на звонки и сообщения Марка. Артист не знает, где находятся его жена и ребенок.

Редакторам "На самом деле" удалось уговорить женщину пообщаться с супругом. "Марк со своей мамой, они мне устроили настоящую травлю, – рассказала супруга артиста экспертам программы. – Они обозвали меня базарной бабой, хабалкой. За то, что я в эфире набросилась на любовницу Марка. Я защищала нашу семью, я защищала его правду".

Женщина отметила, что многое сделала для мужа и не заслужила такой "черной неблагодарности". "Я вывела его из депрессии, я выносила за ним утки. Я в конце концов родила для него дочь. Он оказался неблагодарный. Марк сейчас общается с дочкой Голубицкой, как будто тест-ДНК показал положительный результат", – пожаловалась Анна.

Марк отметил, что с Вероникой его связывают исключительно деловые отношения. Между тем слова Горонка противоречат рассказу Голубицкой. Она сообщила, что несколько раз ходила с артистом на свидание, но дальше совместных ужинов пока не заходило.

Также Вероника заявила, что после прошлой программы Анна на нее набросилась: "Она схватила меня за волосы, она меня пнула, она меня лягнула, и я даже не поняла, чем она меня ударила. Спасибо редакторам – растащили". Голубицкая ставит под сомнение результаты ДНК-экспертизы.

Выслушав Веронику, Анна заявила, что собирается подавать на развод. У нее появился новый мужчина – состоятельный бизнесмен Вячеслав Подгорный, который каждое утро преподносит ей 101 розу и хочет купить ей квартиру в Санкт-Петербурге. Супруга артиста собирается ехать в Рим, там она примерит свадебное платье.

Вячеслав также появился на съемочной площадке. Проверка на полиграфе показала, что Анна и новый возлюбленный уже вступили в интимную связь. Обманутый муж не смог держать себя в руках. Марк вскочил с места и набросился на любовника жены. Охранникам удалось растащить разгоряченных мужчин.

Тестирование на детекторе лжи прошел и Подгорный. Выяснилось, что богатый любовник не собирается жениться на Анне, так как уже женат. Вячеслав состоит в браке с бывшей тещей, которая старше его более чем на 20 лет. Мужчина признался, что был осужден на 13 лет и 10 месяцев за денежные махинации и убийство двоих человек, срок он отбыл, а свое состояние заработал незаконно.

Правда шокировала присутствующих. Эксперты отметили, с каким хладнокровием мужчина говорит об убийствах. Марк отметил, что его семья уничтожена, и покинул студию. Растерянная Анна заявила, что ее предали дважды.