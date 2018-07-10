"Это чудо": взволнованный Тарасов вытащил только что рожденную дочь на люди

Футболист Дмитрий Тарасов показал общественности свою новорожденную дочь. Растроганный спортсмен публично поблагодарил супругу Анастасию Костенко за малышку.

В своем Instagram Тарасов опубликовал фото со свертком в руках. "10.07.2018 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Спасибо любимая @kostenko.94 за это чудо❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратился Дмитрий к жене.

Поклонники спортсмена принялись поздравлять взволнованного футболиста с пополнением. "Поздравляю от души!!!!", "Поздравляю вас, будьте счастливы дорогие👏👏👏😍😍👏💕😍👏 вы это заслуживаете, живите для себя и дочери и никого не слушайте", "Дмитрий!!! Я поздравляю Вас🎉🎉🎉здоровье ребенку, мамочке и Вам!!!!", - писали пользователи Сети.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 10 Июл 2018 в 10:30 PDT

Напомним, сегодня, 10 июля, футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко стали родителями. Об этом мама модели Виктория рассказала на странице в соцсетях. "Моя любимая, спасибо тебе за новое звание мое. Друзья, в эти минуты я стала бабушкой. Эмоции зашкаливают, это непередаваемые чувства. Добро пожаловать в этот мир моя внученька", – написала новоиспеченная бабуля в Instagram.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 15 Июн 2018 в 10:05 PDT

Вес, рост, а также имя новорожденной пока не разглашаются. Известно только то, что девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино".

Напомним, ранее сообщалось о том, что появление малыша в элитном роддоме обойдется клиентам минимум в миллион рублей. При этом накануне родов Анастасии футбольный клуб "Локомотив" отказался продлевать контракт с Дмитрием. Таким образом, Тарасов остался буквально без работы перед радостным и ответственным для семьи событием.