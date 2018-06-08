Беременная Настасья Шубская вышла в свет

Настасья Шубская и Александр Овечкин скоро станут родителями. Супруга всемирно известного хоккеиста рассекретила беременность.

Слухи, которые неделями муссировались в СМИ, подтвердились – Настасья Шубская ждет ребенка от супруга, хоккеиста Александра Овечкина. Настасья поздравила мужа с важным событием – 8 июня Овечкин впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Шубская опубликовала фотографию, на которой запечатлен Овечкин со своим драгоценным трофеем и супругой. На фото Настасья демонстрирует заметно округлившийся живот. Говорят, Шубская поздравила хоккеиста, придя к нему прямо на лед.

"Мы сделали это💪🏼💪🏼💪🏼#stanleycup #letsgocaps #wedidit мой герой @aleksandrovechkinofficial ❤️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала счастливая Шубская. В комментариях многочисленные подписчики поздравили супругов, причем в основном с будущим прибавлением в семействе, нежели с выигрышем кубка.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 7 Июн 2018 в 11:44 PDT

"Овечкин лучший!!!!!!", "самое главное – 💑😻🤰👶🏻👨‍👩‍👧‍👦 я думаю самый мощный стимул получить эту награду точно был, счастья вам !!! Чудесная классная красивая пара!!!", "Очень классная фотография! И две крутые новости! Поздравляю🌹🌹🌹🌹", "Настя!!!! В положении!!!!!❤️❤️❤️ Счастлива за вашу семью ❤️❤️", "Яркий пример того, что мужчине для покорения любых вершин нужна любящая и понимающая женщина рядом!!! Искренне поздравляю 😊💕", "Настююююша!!! Поздравляем от души!!! Какая потрясающая новость", "Настена – вы молодцы!!!! крутые! мы за вас рады!!!!🎉🎉🎉🎉🎉👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻Настюша, выглядишь потрясающе!🔥" – высказались восторженные фанаты.

Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформили отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги закатили пир на весь мир.

