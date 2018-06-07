"Соски навыкат": Беркова пришла на "Кинотавр" в нижнем белье

Порноактриса Елена Беркова пришла на красную дорожку с супругом. Она затмила всех присутствующих барышень.

В Сочи продолжается 29-й российский кинофестиваль "Кинотавр". На красной дорожке смотра уже появлялись: Ксения Собчак, Алена Свиридова, Юлия Барановская, Елена Летучая. Анна Михалкова и другие известные личности.

Сегодня, 7 июня, показ посетила актриса фильмов для взрослых Елена Беркова. Красотка пришла в сопровождении супруга Андрея Стоянова. Беркова с удовольствием позировала фотокамерам. 33-летняя артистка была облачена в ромпер белого цвета, который либо стилизованн под нижнее белье, либо является им.

Отметим, ткань костюма красотки была настолько тонкой, что не оставляла простора для фантазий – любой присутствующий мог разглядеть соски порнозвезды. Елена разбавила свой образ подвязкой для чулок, сумочкой и босоножками.

Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp) 7 Июн 2018 в 8:15 PDT

Многие были удивлены увидеть Беркову на фестивале, ведь, Беркова, безусловно, актриса, но, обычно, фильмы, в которых она играет, не транслируются на больших экранах. В Сети тут же развернулась бурная дискуссия. "За номинацией пришла?)", "Что она забыла на Кинотавре ?", "Вот, еще понять бы, что делает порнозаезда на красной дорожке Кинотавра 😕 Член? Жюри?", "Мдаа,кинофестивали уже не те,можно стать порнозвездой,объявить на всю страну, что тебя изнасиловали и добро пожаловать на красную дорожку!!!", "Соски навыкат" – писали интернет-обыватели.

Отметим, что Елена известна не только как звезда порноиндустрии, но и как экс-участница телепроекта "Дом -2". Правда Беркова была на телестройке недолго – после того, как продюсеры узнали о профессии девушки, ее дисквалифицировали.