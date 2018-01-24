Оголившаяся в студии популярного шоу Беркова попала на видео

Порнозвезда Елена Беркова не изменяет своим привычкам. Девушка показала грудь в эфире телеканала ТНТ.

Таким образом скандальная знаменитость признала поражение в интеллектуальной игре на раздевание против ведущего шоу "Деньги или позор" Ильи Соболева. Решив закончить унизительную викторину, Беркова внесла рациональное предложение: "Может, я просто грудь покажу?" Развернувшись спиной к камере, Елена сняла платье, после чего продемонстрировала грудь зрителям телеканала.

Ведущий программы Илья Соболев, который выступал в роли ироничного пенсионера Дяди Вити, решил подлить масла в огонь. Он предложил Берковой представить, что она ковбой, который скачет на лошади. Порнозвезда с удовольствием выполнила просьбу. В течение всего спонтанного приступа эксгибиционизма Беркова заливисто хохотала.

Накануне Dni.Ru рассказывали читателям, что привело к демонстрации груди Елены. Согласившись сыграть против Дяди Вити в интеллектуальную игру на раздевание, Беркова подписала себе смертный приговор. Игорь Соболев правильно назвал порядковый номер циркония в таблице Менделеева и даже год основания Швеции.

В итоге Беркова сняла все аксессуары, обувь, колготки и осталась в одном платье. В свою очередь Дядя Витя лишился только этикетки с пиджака и потребовал продолжения. Порнозвезда ни на секунду не усомнилась и без промедления продемонстрировала грудь зрителям ТНТ.

Во время программы Беркова всячески показывала свою раскованность: она шутила на темы секса, объясняла Дяде Вите разницу между позами 69 и 60, рассказывала о любимых извращениях. Выяснилось, что Беркова без ума от футфетиша (англ. – foot fetish, сексуальное влечение к ступням).