Счастливая Барановская показала главного мужчину своей жизни

Юлия Барановская показала семейные фото. На снимках популярная телеведущая запечатлена вместе с родителями и младшей сестрой.

Юлия Барановская 3 июня отметила день рождения. Популярной телеведущей и многодетной маме исполнилось 33 года. В честь такого события Барановская отправилась в родной Санкт-Петербург. Свой праздник Юлия провела в компании родителей и младшей сестры. Семейные фотографии ведущая Первого канала опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Интересно, что ради дня рождения Юли ее родители, мать Татьяна Владимировна и отец Геннадий Иванович, расставшиеся, когда будущей звезде телеэкрана было десять лет, соединились. Многочисленные поклонники пришли в восторг.

"Папа харизма точный. Пусть в Ваших детях преобладает Ваша наследственность (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сразу поняла что это Ваш папа, Юлечка! Похожи ОЧЕНь ,все вместе))) Друг на друга!))) Здоровья Вам и вашим родным!", "Папа очень похож на актера Александра Михайлова)))", "Юлечка, какой у вас харизматичный отец! Вот он – главный мужчина вашей жизни, если бы не он, не было бы и вас!" – рассыпались в комплиментах подписчики.

Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 5 Июн 2018 в 12:25 PDT

Добрые слова от поклонников достались и матери Юлии Барановской. "Замечательная МАМА, воспитала достойных девочек!", "Красавицы дочки, мама, все стойняшки!", "Красавицы! Порода!!! Юля, у Вас совсем еще молодые родители! Вы все просто замечательные! У всех необыкновенные глаза– светлые и умные и добрые! Храни Бог всю вашу замечательную семью! Удачи и любви Вам!)))" – высказались пользователи Сети.