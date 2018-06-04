Малахов выпал в осадок: Шурыгина после аборта бросилась в церковь

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов пытается реабилитироваться в глазах общественности. Молодой человек приехал в столицу для того, чтобы найти достойную работу и начать новую жизнь.

Сергей решил воспользоваться той шумихой, которая поднялась вокруг его имени в связи с уголовным делом. В студии программы "Прямой эфир" юноша рассказал Андрею Малахову, как планирует распорядиться свалившейся на него известностью.

"Я выбрал направление – благотворительность и общественная деятельность. Мы провели несколько благотворительных акций в Тольятти. Они прошли хорошо. Сейчас я планирую заниматься этим в Москве, так как в Москве побольше возможностей и развиться в этой сфере будет проще", – рассказал гостям ток-шоу Семенов.

Подруга Дианы Шурыгиной Александра Стриженова в свойственной ей истеричной манере заявила присутствующим (в том числе и матом), что Сергею место в тюрьме. Якобы молодой человек бегает по телешоу, чтобы снять с себя судимость и заработать под предлогом благотворительности. По словам Александры, Диана только-только оправилась от случившегося – девушки вместе пришли к Богу, ходят в церковь, а в скором времени планируют породниться: Шурыгина будет крестной матерью новорожденного сына Стриженовой.

Легенду о воцерковленности Шурыгиной разрушил ее коллега по сцене певец Саша Акт. Он отметил, что весь публичный образ девушки пропитан фальшью, даже ее брак с Андреем Шляниным – фикция. "Я близок к этой семье. Я близок к Диане. Я с ней пою. Я считаю, что это ненормально – отправлять любящую жену на аборт", – поведал Саша. Продюсер девушки подтвердил слова музыканта – Шурыгина не стала рожать ребенка от мужа.

Ведущий Андрей Малахов не мог поверить в услышанное. Ведь еще недавно Диана, давая ему интервью, рассказывала, как мечтает о детях и дружной семье. Видавший виды шоумен, мягко говоря, выпал в осадок.

За Сергея заступался его друг – общественный деятель Павел Пятницкий. Мужчина отметил, что юношу многие поддерживают. Его сторонники даже собрали некоторую сумму на выплату штрафа в пользу Дианы, назначенного Семенову судом. Родители юноши отказались брать деньги, и было принято решение пустить эти средства на правое дело.

В конце шоу Сергей Семенов еще раз попытался объяснить цель своего визита на "Прямой эфир". "Я пришел к такому осознанию, что вся та популярность, которая обрушилась, что ее можно использовать в каком-то нужном русле. От этого уже никуда не деться, и почему бы не пустить весь этот ресурс на благотворительность. Я сделал несколько благотворительных акций, и они прошли очень хорошо", – пояснил свою позицию Семенов.