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Шоу-бизнес

"Мне стыдно": Шурыгина расплакалась на Первом канале

Диана Шурыгина с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Скандально известная Диана Шурыгина вызвала на детектор лжи своего мужа Андрея Шлянина. Она хочет выяснить, действительно ли тот изменяет ей.
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Диана принесла редакторам шоу "На самом деле" Первого канала фотографии, компрометирующие ее супруга. На снимках мужчина целует и обнимает незнакомку. Прямо в студии она попросила объяснений у благоверного.

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Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Андрей, увидев компромат, принялся доказывать присутствующим, что это не его изображения. По словам Шлянина, у него нет таких кроссовок, как у юноши на снимке, да и с девушкой он не знаком. Даже когда полиграф показал, что муж Шурыгиной что-то скрывает, он продолжил отрицать свою неверность.

Против Шлянина оказалась и мать Дианы Наталья Шурыгина. Женщина заявила, что была изначально против брака дочери, так как ее Андрей неизлечимый бабник. "Как Дианка только отвлекается от него, он сразу старается либо залезть в телефон, или с кем-то переписывается, или зайдет в туалет с кем-то поговорить", – развила свою мысль Шурыгина-старшая.

Подруга Дианы Екатерина Лукоянчикова тоже не верит в верность Шлягина. Она призналась присутствующим, что своими глазами видела, как Андрей миловался в машине к какой-то девушкой.

Мужчина пояснил, мол, это просто коллега, которую он по-товарищески подвез. Но Шурыгина его уже не слышала. В порыве ярости она вскочила со своего места и принялась срывать с себя датчики полиграфа. Путаясь в проводах, девушка металась по съемочной площадке. Успокаивать задыхающуюся от слез барышню пришлось матери.

Придя в себя, Диана прошла тестирование на детекторе лжи. Выяснилось, что она любит своего мужа и всегда была верна ему, однако не прочь услышать комплимент-другой от постороннего мужчины и с удовольствием флиртует с незнакомцами.

Следующим на вопросы отвечал Андрей. Он заявил, что не изменял супруге и испытывает к ней сильные чувства. Полиграфолог подтвердил правдивость его слов.

Диана была счастлива узнать, что муж честен с ней, барышня решила извиниться перед благоверным. "Мне стыдно, что я перегнула палку с подозрениями. Нужно было сразу тебе поверить", – утирая слезы, пролепетала Шурыгина и побежала целовать любимого.

"Это уже патология", – отметил присутствующий в студии психолог Ольга Сердобова. Она добавила, что Шурыгина находится в очень плохом психологическом состоянии. Сердобова порекомендовала Шурыгиной пройти у психотерапевта курс лечения от безумной ревности.

Автор: Руслана Алексеева30 мая 2018, 14:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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