"Мне стыдно": Шурыгина расплакалась на Первом канале

Скандально известная Диана Шурыгина вызвала на детектор лжи своего мужа Андрея Шлянина. Она хочет выяснить, действительно ли тот изменяет ей.

Диана принесла редакторам шоу "На самом деле" Первого канала фотографии, компрометирующие ее супруга. На снимках мужчина целует и обнимает незнакомку. Прямо в студии она попросила объяснений у благоверного.

Андрей, увидев компромат, принялся доказывать присутствующим, что это не его изображения. По словам Шлянина, у него нет таких кроссовок, как у юноши на снимке, да и с девушкой он не знаком. Даже когда полиграф показал, что муж Шурыгиной что-то скрывает, он продолжил отрицать свою неверность.

Против Шлянина оказалась и мать Дианы Наталья Шурыгина. Женщина заявила, что была изначально против брака дочери, так как ее Андрей неизлечимый бабник. "Как Дианка только отвлекается от него, он сразу старается либо залезть в телефон, или с кем-то переписывается, или зайдет в туалет с кем-то поговорить", – развила свою мысль Шурыгина-старшая.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) 27 Апр 2018 в 11:13 PDT

Подруга Дианы Екатерина Лукоянчикова тоже не верит в верность Шлягина. Она призналась присутствующим, что своими глазами видела, как Андрей миловался в машине к какой-то девушкой.

Мужчина пояснил, мол, это просто коллега, которую он по-товарищески подвез. Но Шурыгина его уже не слышала. В порыве ярости она вскочила со своего места и принялась срывать с себя датчики полиграфа. Путаясь в проводах, девушка металась по съемочной площадке. Успокаивать задыхающуюся от слез барышню пришлось матери.

Придя в себя, Диана прошла тестирование на детекторе лжи. Выяснилось, что она любит своего мужа и всегда была верна ему, однако не прочь услышать комплимент-другой от постороннего мужчины и с удовольствием флиртует с незнакомцами.

Следующим на вопросы отвечал Андрей. Он заявил, что не изменял супруге и испытывает к ней сильные чувства. Полиграфолог подтвердил правдивость его слов.

Диана была счастлива узнать, что муж честен с ней, барышня решила извиниться перед благоверным. "Мне стыдно, что я перегнула палку с подозрениями. Нужно было сразу тебе поверить", – утирая слезы, пролепетала Шурыгина и побежала целовать любимого.

"Это уже патология", – отметил присутствующий в студии психолог Ольга Сердобова. Она добавила, что Шурыгина находится в очень плохом психологическом состоянии. Сердобова порекомендовала Шурыгиной пройти у психотерапевта курс лечения от безумной ревности.