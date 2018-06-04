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Молдавский муж-бизнесмен вынудил Жасмин покинуть Россию

Фото: Dni.Ru/Феликс Грозданов
Жасмин стала гостьей конкурса популярной музыки "Детская Новая волна" в "Артеке". За кулисами с ней встретился корреспондент Dni.Ru.
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Дочери певицы Маргарите уже шесть лет. И она мечтает стать такой же известной, как мама. "Сегодня я для нее кумир, идеал и пример для подражания. Например, она ходит на художественную гимнастику, посещает танцевальную студию "Тодес", чтобы в будущем тоже работать на сцене. Участвовала в качестве модели в показе детской одежды. Занимается вокалом и с сентября пойдет в музыкальную школу, – рассказала исполнительница Dni.Ru. – Но ни я, ни отец Маргариты не хотим что-то навязывать дочери, она должна сама выбрать, чем хотела бы заниматься в будущем".

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Сара Львовна Жасмин (Манахимова)

Сара Львовна Жасмин (Манахимова) Певица

По словам Жасмин, ее дочь очень скучает по отцу, которого видит крайне редко. "Она постоянно просит побыстрее отвезти ее в Кишинев к папе, – отметила артистка. – Но поскольку у меня работа, а дочь училась в подготовительном к школе классе, который не хотелось пропускать, то в последнее время в Молдавии мы бывали редко. Но теперь Маргарита свободна, и я смело могу отвезти ее в Молдавию, где она будет с отцом максимальное количество времени".

Жасмин планирует уехать в первых числах июня. "Я буду прилетать в Москву на какие-то съемки, концерты и возвращаться в Молдавию, – подчеркнула артистка. – Там я первые два дня обычно просто прихожу в себя – делаю массаж, общаюсь с детьми и никого не хочу видеть. В Кишиневе у Жасмин есть много друзей и подруг – есть куда пойти в гости, с кем встретиться. Там уже целая диаспора сложилась! "Меня там знают и любят не меньше, чем в России", – заверила звезда.

Автор: Феликс Грозданов4 июня 2018, 11:53
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Певица Жасмин отметила юбилей без мужа

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