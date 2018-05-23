Возмущенная дочь Жасмин резко пресекла сравнения с отцом

У певицы трое детей. Двое из них – шестилетняя Маргарита и двухлетний Мирон – рождены от брака с молдавским бизнесменом-миллионером Иланом Шором.



Сегодня Жасмин живет на две страны – карьеру певицы строит в России, а с ролью матери и жены справляется в Молдавии, куда едет к мужу при каждом удобном случае. Но жизнь в разлуке с отцом, кажется, не лучшим образом сказывается на детях.

"Когда Маргарите говорят, что она "чисто как папа", дочь возмущается и резко отвечает: "Я на маму похожа!" – поделилась Жасмин переживаниями с Dni.Ru. – Сегодня я для нее кумир, идеал и пример для подражания. Например, она занимается в танцевальной студии "Тодес", чтобы в будущем тоже работать на сцене".

"Мне не хотелось бы думать, что Маргарита не хочет быть похожа на отца из-за того, что мы с мужем живем в разных городах и странах, ведь его любовью и заботой мы все равно не обделены", – заметила звезда.





Ранее в интервью Dni.Ru Жасмин признавалась, что ее не смущает то обстоятельство, что она живет в Москве, а благоверный – в Кишиневе. "Мы постоянно на связи и не чувствуем расстояния, к тому же я летаю туда часто, – заверяла артистка. – За годы совместной жизни появилось доверие, мы стали родными людьми, поэтому муж как-то смирился с тем, что у меня есть поклонники, что я работаю на сцене. А изначально он вообще не понимал, что такое артист, почему фанаты признаются в любви. Когда я после концерта приезжала домой с цветами, начинал придирчиво спрашивать, кто подарил мне эти дорогие букеты. Я врала, дабы успокоить: "Это девушки мне дарят, не волнуйся!"

