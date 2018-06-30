Галкина растерзали за похабный танец перед детьми

Эксклюзив Интервью Резник расплакался у гроба Дементьева 78-летняя Светличная с трудом ходит Дом-2

Выбор читателей

Сын Андрея Дементьева с женой покончили с собой
Семенович впервые рассказала о дочери Жанны Фриске
Страшное видео с места гибели звезды "Дома-2"
Запрет жениться на Бузовой разозлил Киркорова
После бессовестной выходки Тимати грозит арест
"Завтра рожать": изменившаяся Собчак вышла на сцену с мужем
партнеры
Суббота 30 июня
Лента новостей
11:23
Развратные фото сестры Неймара
11:11
"Деловые Линии" уходят в отрыв
11:07
В МГТУ имени Баумана устроили кровавую бойню
10:35
Матч сборной России доверили судить голландцу
10:05
Известный российский мультипликатор умер в 50 лет от рака
21:57
"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
21:54
Обезумевшие россияне устроили драку из-за акции в магазине
21:36
В Москве внезапно закрывают фан-зону ЧМ-2018
21:29
Украинская певица взбесила небритыми подмышками и лобком
21:01
Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
20:56
Обнаружена серьезная угроза для пользователей Android
20:32
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
19:59
Известный футболист умер в 45 лет
19:38
Порошенко в ужасе притих после слов Путина
19:01
Сожитель убил Маликову и съел ее соски
19:00
Полицейского-драчуна из Волгограда отправили за решетку
18:38
Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
18:28
"ЕР": новую программу переселения из аварийного жилья нужно обсуждать публично
18:27
Названа лучшая песня века
17:45
Бутылка пива помогла непутевой матери усмирить младенца
17:45
"Единая Россия" проверила детские лагеря в регионах
17:40
"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
17:38
Внучку Крутого отдали чужой женщине
17:07
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
16:55
Бузова крупно подставила Киркорова
16:50
Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
16:46
"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
16:38
Жалобы плачущей Кержаковой на мужа взбесили Водонаеву
16:35
Торговцев редкими животными сурово накажут
16:03
Найден эффективный способ избежать преждевременной смерти
16:01
Рост НДС не повысит цены на продукты
15:55
Подробности кровопролитной битвы Седоковой за маленькую дочь
15:44
"Еле хожу": 78-летняя Светлана Светличная серьезно больна
15:39
В районе Филевский парк появится жилье по программе реновации
15:20
Совет на выходные
15:10
В могилу Дементьева положили полмиллиона рублей
14:54
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
14:50
Россиянин убил и обезобразил подругу за грязную ругань
14:39
В Арзамасе внедорожник вылетел с трассы и перевернулся
14:30
Отплясывающая в прозрачной одежде Пугачева оказалась краше Орбакайте
14:29
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае
14:22
Жертвой жуткой аварии в Татарстане стал сын бывшего главы Ижевска
14:09
Главные события Москвы
14:03
Неизвестная угроза станет причиной гибели Земли
13:59
Житель Коми закопал убитую им семью в выгребной яме
13:48
Москва простилась с Андреем Дементьевым
13:42
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
13:37
Известный футболист умер от кровоизлияния в мозг
13:35
Опубликовано видео похищения дочери звезды "Голоса"
13:30
Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева
13:30
Вставшая на защиту Кержакова Рудковская призвала его жену поумнеть
13:07
Опасное лекарство убивает москвичек
13:03
Как изменилась Новая Москва за шесть лет
12:56
"Со мной чуть удар не случился!": Резник расплакался у гроба Дементьева
12:56
Матери Ксении Собчак стыдно за наследницу
12:48
"Он не мужик вообще": Шурыгина раскрыла интимный секрет известного артиста
12:42
Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу
12:33
Сексуальную модель загрызли ночью в отеле
12:21
Серебряков оправдался за скандальное интервью
12:19
В Москве недовольный клиент выбросил темнокожую проститутку из окна
11:55
Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой
11:43
Хитрые поляки переманивают Черчесова после триумфа России на ЧМ
11:40
В Дагестане врачи лечили мертвецов
11:31
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
11:19
Обнаружилось сомнительное прошлое пассии сына Валерии
11:17
В башкирской реке внезапно вымерла рыба
11:13
Как легкая вода помогает укрепить организм
11:07
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа
11:05
Россияне становятся инвалидами ради ранней пенсии
11:05
В Татарстане в жуткой аварии с грузовиком погибли люди
10:59
Миллионы взяточника Улюкаева пошли по рукам
10:51
На Урале из реки выловили мертвого мужчину
10:43
В США отдали приказ о ядерном ударе
10:36
Свалившаяся на детскую площадку змея перепугала жителей Тюмени
10:32
Одержимую дьяволом куклу сняли на видео
10:24
На месте пожара под Ростовом нашли тела трех детей
10:18
Дочь отвернулась от выставившей на обозрение сосок Волочковой
10:13
Модель снялась голой на фоне храмов и вызвала скандал
10:12
Заменивший шины изолентой россиянин прославился на весь мир (видео)
10:10
В Уфе разом сгорели шашлычная и магазин цветов
09:47
Самые дикие секс-традиции
09:47
Крупный пожар на складе с химическими отходами попал на видео
09:35
"Будь ты проклят!": возмущенные россияне напали на Кержакова
09:34
Смартфоны на Android атаковал вирус-грабитель
09:33
Жительницу Перми нашли мертвой после встречи с любовником
09:20
В Японии аварийно сел Boeing с пассажирами
09:06
Лучший футболист России жестоко избил жену на людях
09:04
Стала известна худшая сборная ЧМ-2018
09:02
На МКАД столкнулись пять машин
08:58
В США умер известный писатель
08:49
Девушка прокатила бывшего любовника на капоте на скорости 110 километров в час (видео)
08:43
49-летняя Бледанс в свадебном платье: Как же я люблю!
08:33
Подробности повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
08:33
В Иркутске пьяный мужчина упал с колеса обозрения (видео)
08:26
Украинские военные обстреляли поселок под Луганском
08:04
Русофоб Зеленский сделал неожиданное заявление
22:10
Параметры пенсионной реформы партия власти проработает с кабмином
22:05
Ксенофонтова откровенно о травле бывшего мужа
21:59
"Родители не одобрили": Саша Бортич разводится с известным певцом
21:54
Кержакова ждет суровое наказание за похищение ребенка
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Это убьет Карину": неожиданное предложение Еремееву вызвало взрыв
Престарелого Джигарханяна взяла в оборот юная прелестница
Бесстыжая Рапунцель после родов занимается сексом с ребенком
"Преступления нет": суд поставил точку в деле Цымбалюк-Романовской
"Он не мужик вообще": Шурыгина раскрыла интимный секрет известного артиста
"Какой ад": почему Малахов наплевал на всех
Шоу-бизнес

Галкина растерзали за похабный танец перед детьми

Максим Галкин. Фото: instagram.com
Телеведущий и юморист Максим Галкин ушел в полный отрыв на закрытой вечеринке. Шоумен так разбушевался, что даже станцевал на столе.
прочитано 896 раз

Зажигательный танец комика сняли на видео. Галкин, посмотрев получившиеся кадры, пришел в восторг и поделился ими с поклонниками.

ПО ТЕМЕ

"Новый" сын Пугачевой вызвал панику у россиян

Галкин на всю страну показал морковку Пугачевой

 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"А ведь все начиналось как детский праздник. Хорошо, что жена сняла мои танцы. Я с утра уже бы так не смог", – подписал видео юморист.

На кадрах Галкин под диджейский сет скачет по столу, широко расставив ноги. В некоторые моменты юморист размахивает руками и трясет головой. Большой акцент "танцор" сделал на свою паховую область.

Фанаты телеведущего сочли, что номер получился довольно пошлым. "Не для детского утренника танцы", "Похабщина", "Детское день рождение как всегда удалось. Наши детские праздники веселей чем взрослые почему-то", "Да просто хам что это танцы? Совсем стыд потерял", – написали они в комментариях к видео (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Однако большая часть народа в восторге от своего любимца. "Какой же вы Макс талантливый во всем... Даже танцуете как профисионал,класс!!! Просто бомбический танец", "Огонь", "Как круто. Вы большой молодец Максим", "Алла счастливая женщина", – заявили поклонники юмориста.

Автор: Алёна Нестерова30 июня 2018, 10:56
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь скромника Галкина

567

комментарии

Политика

Порошенко в ужасе притих после слов Путина
Трамп соблазняет Макрона за спиной у Меркель
Вскрылся наглый обман перед встречей Путина и Трампа
Киев нашел странный способ добиться уважения от Москвы

Шоу-бизнес

Галкина растерзали за похабный танец перед детьми
Кержаков публично издевается над убитой горем женой
50-летняя певица Валерия показала по-девичьи стройную фигуру
Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны

Проишествия

"Мы боимся дядю": работник Первого канала попал в жуткий скандал с детьми
Модель из Иркутска пытались порезать на куски в Дубае
Опасное лекарство убивает москвичек
Лучший футболист России жестоко избил жену на людях

Lifestyle

Поломанные судьбы знаменитых детей-актеров из советских фильмов
Покойный певец устроил драку на собственных похоронах (видео)
Опубликован список претендентов на "Оскар"
Богомолов шокировал причиной увольнения из МХТ
Шоу-бизнес

"Он не мужик вообще": Шурыгина раскрыла интимный секрет известного артиста

Звезда ток-шоу прокомментировала действия экс-партнера
Шоу-бизнес

Исхудавший донельзя Кобзон едва держался на ногах у гроба Дементьева

Певец сильно сдал
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце всех обманули

Молодые люди наслаждаются загородным отдыхом
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд рассказала о свадьбе с Алексеем Учителем

Артистка рассказала о походе в ЗАГС в белом платье

Гороскоп

"Возможен теракт": Порошенко решил уничтожить Крымский мост
Совет на выходные
Федор Смолов покинет Россию
Лето-2018 грозит опасностью для жителей Земли

Фоторепортажи

Илону Броневицкую перепутали с Эдитой Пьехой
Москва простилась с Андреем Дементьевым
Российские пенсионеры тряхнули стариной на балу
Смелая женщина-пехотинец стала роскошной моделью

Спорт

Секс с иностранцем: похотливые россиянки довели народ
Радость на ЧМ-2018 привела болельщицу к нелепой смерти
"Дзюба дунет, и все получится": Губерниев раскрыл победную тактику сборной
Перебежчицу Медведеву спасли от "убийцы" Загитовой

Регионы

Сожитель убил Маликову и съел ее соски
Суровая уральская мать заперла младенца в машине на жаре (видео)
Игрок КВН обезумел при виде обезображенного трупа жены после аварии
Сын светской львицы устроил скандал с детьми-"нищебродами"
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru