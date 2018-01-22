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Маленький сын 55-летней Дапкунайте вызвал ажиотаж

Ингеборга Дапкунайте. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Известная актриса Ингеборга Дапкунайте показала наследника. Общественность шумно отреагировала на ребенка.
прочитано 5440 раз

На днях Первый канал показал документальный фильм, посвященный Ингеборге Дапкунайте "Все, что пишут обо мне, – неправда". Картина была приурочена к юбилею артистки. Напомним, литовская актриса 20 января отметила 55-летие. В фильме, сделанном в формате беседы, Дапкунайте общается с коллегами и прочими кинодеятелями.

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К примеру, продюсер Константин Эрнст обратился к имениннице с такими словами: "Я благодарен тебе за то, что мы дружим столько много лет и за то, что ты инициируешь меня на разные проекты и поступки. И мне нравится, когда знакомые женщины все время спрашивают: "А что она делает? Почему она не меняется? Проходят годы, а она точно такая же!" Они не знают, что ты волшебница".

Этот фильм, возможно, ничем не выделился бы на фоне прочих, если бы не последние две минуты. Ингеборга представила на суд зрителей своего сына Алекса, которому на вид не более двух лет. Кудрявый светловолосый малыш произвел фурор. Пользователи различных социальных сетей искупали мальчика в комплиментах и пожеланиях.

Кадр youtube.com

Долю комментариев получила и сама Ингеборга. Причем зрители высказались о ней неоднозначно. "Как я обожаю Ее в фильме интердевочка, Ее Кисуля это что-то, такая она там прибалтийская красотка с классным акцентом", "Эта Кисуля 4 раза замужем, разбила семью Кустурицы, разбила семью Ямпольского, от которого, якобы, родила сына. Ее дело, пусть живет как хочет. Но никаких восторгов не вызывает, даже несмотря на хороший внешний вид", "Выглядит Ингиборга действительно хорошо .Уход за собой спорт и правильное питание приносят свои плоды .ФОТО в близком расстоянии отчетливо показывают сеть морщинок вокруг глаз и возрастные изменения. Природу не обманешь. Выглядеть хорошо и обмануть возраст – это разные понятия. Еще хорошо – позитивный настрой и лучезарная улыбка .Десяток лет улетает прочь (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались пользователи Сети.

Отметим, что личная жизнь актрисы всегда была скрыта. Дапкунайте не любит распространяться о ней. Тем не менее журналисты выяснили, что сына Ингеборга родила от ресторатора и адвоката Дмитрия Ямпольского, который младше актрисы лет на десять. Свадьбу они сыграли тайно в Великобритании пять лет назад.

Автор: Наталья Аряева22 января 2018, 12:09
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