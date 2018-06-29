Ургант и Слепаков оплевали Градского на глазах у всей страны

Шоумен Иван Ургант и автор-исполнитель песен Семен Слепаков пошутили над народным артистом Александром Градским. Некоторые посчитали эту остроту оскорбительной.

Ургант и Слепаков приняли участие в YouTube – проекте "Лига плохих шуток". Артисты на камеру соревновались в устойчивости к юмору: тот, кто первым засмеется в ответ на остроту, проигрывает. Шутки были посвящены российским знаменитостям.

"Почему певица Монеточка не подходит к Александру Градскому сзади?" – зачитал с экрана мобильного телефона начало хохмы Иван и сделал паузу. Семен, видимо угадав продолжение остроты, еле сдерживал смех и вопрошающе смотрел на шоумена. "Боится упасть в его копилочку", – покатываясь со смеху договорил Ургант.

Добавим, что в этом выпуске досталось многим российским знаменитостям. Мужчины зубоскалили над российским дизайнером Гошей Рубчинским, телеведущем Павлом Волей, политиком Геннадием Зюгановым Александром Масляковым-младшим, которому, к слову, дважды досталось от шоумена и исполнителя, а также сами над собой.

Меж тем такой юмористический формат по душе пришелся не всем. В комментариях появилось множество негативных отзывов. "Сами пошутили, сами посмеялись, сами бабла за это срубили... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Несмешная пахабщина", "вообще не смешно", "Че смешного в этих шутках ?", "ТОЛЬКО МНЕ НЕ СМЕШНО?", – писали недовольные пользователи Сети в комментариях под видео. А ролик тем временем все выше и выше поднимался в рейтинге YouTube. За сутки этот выпуск "Лиги плохих шуток" посмотрело около двух миллионов человек.

На оскорбительное видео обратил внимание член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ Вадим Манукян. По словам специалиста, оплевывать заслуженного человека и любимца миллионов на глазах у всей страны – это глупость и неуважение к заслугам талантливого человека.

"Знаете, мне вот что интересно, а вот если Градский это услышит, он будет смеяться? Когда они обсмеивают друг друга и их тусовку к этому у меня вообще нет никаких вопросов. Но когда они начинают откровенно издеваться над людьми в возрасте, которые им годятся в отцы я лично испытываю только чувство брезгливости. Слепаков в последнее время решил вырваться из тесных рамок сценариста и стать более медийной персоной. Да, у него этого получается, но уж больно неуклюже. А с Ургантом вообще отдельная история. Я считаю, что его уже давно пора выгнать с "Первого канала", потому что-то как он себя ведет совсем не соответствует уровню ведущего главного вечернего шоу страны", – сообщил корреспонденту Dni.Ru Вадим Манукян.