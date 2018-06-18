Лазарев с расстегнутой ширинкой показал свою "личину"

Сергей Лазарев обнародовал видео 2015 года, когда был звездным гостем юмористического шоу "Вечерний Ургант". Тогда не обошлось без конфуза – популярный исполнитель появился перед публикой с расстегнутой ширинкой.

Самое интересное, что свой конфуз Сергей Лазарев решил не скрывать, а, наоборот, выставить напоказ и посмеяться со всеми. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный исполнитель опубликовал отрывок из шоу. На видео Сергей Лазарев изображает ботаника – скромная рубашечка, темные шорты, белые гольфы, бабочка и очки.

"🤦🏻‍♂️ "пришло время показать личину.." 😂 или "следите лучше за СВОЕЙ ширинкой..." 😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал певец. В ролике Лазарев говорит: "Скинуть личину... Показать наконец-то..." Иван Ургант его перебил: "Нет, скинуть все не нужно, и показать личину". "Ну, это тебе видней..." – потупив взор, парировал Лазарев. "Личины пока не видно, но..." – с улыбкой сказал Ургант и украдкой посмотрел в камеру. Когда Сергей начал говорить текст, который был подготовлен для шоу, Иван вдруг не выдержал, рассмеялся и, извинившись, встал, чтобы, перегнувшись через стол, что-то шепнуть на ухо артисту.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 17 Июн 2018 в 11:48 PDT

Затем Лазарев, стыдливо улыбнувшись, быстро застегнул ширинку. Зал взорвался от смеха. Затем оба артиста начали хохотать. "Все, Сереж, я хочу тебе сказать так: ты, конечно..." – начал говорить Иван, но не смог продолжить из-за подступающего приступа смеха. "Да все нормально, чего вы?!" – прозвучал голос соведущего Александра Гудкова за кадром. "Ваня все-таки увидел мою личину!" – громко заявил отсмеявшийся Сергей Лазарев. "Ну конечно, мне сообщили по трансляции", – ответил Ургант, дав понять, что расстегнутую ширинку певца заметили сотрудники съемочной группы. "Да, чем богаты..." – сказал Лазарев, царственно закидывая ногу на ногу. "Да, чего уж, Сереж, я уже четвертый год веду так программу", – ляпнул Иван. На этом отрывок и завершился.

Поклонники с юмором отнеслись к видео. "Аха-ха-ха!!!!!", "Подняли настроение", "Какое самообладание", "ахаха, ржака))) молодцы ребят, насмешили))))", "Улыбка на целый день", "Аааааааа я орууууууууу....ЖЕЕЕСТЬ...какие вы клевые♥♥♥♥ ОБОЖАААЮ", – высказались фанаты.