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Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль

Иван Ургант . Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Российский шоумен Иван Ургант получил израильское гражданство и вместе с семьей уехал в Тель-Авив, чтобы пройти процедуру репатриации, то есть возвращения на историческую родину. Неужели любимый телеведущий решил навсегда покинуть страну? Dni.Ru обратились с этим вопросом к ясновидящей. 
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"По картам я вижу, что Иван будет ездить из одной страны в другую, и это связано больше с работой, нежели с желанием куда-то переехать, покинуть Родину. Занятость связана с телевидением, но, как показывают карты, почему-то не в России", – рассказала Dni.Ru ведунья Саона. 

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Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

Тем не менее, по ее словам, работу ведущего на российском телевидении Ургант не оставит. "В его голове даже близко нет такой мысли. Вероятнее всего, он хранит в тайне свое участие в зарубежных проектах, как так все находится на стадии переговоров и подготовки. Иван определенно хочет известности за рубежом, сейчас все его действия устремлены на покорение Запада, поэтому и создается ощущение, что он хочет уехать. Помимо участия в отечественных телешоу, в планах Урганта покорение американского телевидения".

По раскладу карт становится очевидно, что ведущему хочется поработать в новом формате: ему уже хочется серьезности в подаче информации, он намеренно старается уйти от комедийного жанра. "Однако, поклонники могут не переживать, Ургант от нас никуда не денется. Да и потом, одно дело завоевать любовь публики здесь, а другое – на Западе. Не могу сказать, что Ивану обеспечен такой же успех за рубежом, как в нашей стране. Вижу, что трудности будут, ведь не зря говорят – "от добра добра не ищут". Думаю, в результате он все же сосредоточится на карьере в России", – уверена гадалка.

13 июня 2018, 21:50
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