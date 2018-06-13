Беглец Ургант присматривается к Америке после поездки в Израиль

Российский шоумен Иван Ургант получил израильское гражданство и вместе с семьей уехал в Тель-Авив, чтобы пройти процедуру репатриации, то есть возвращения на историческую родину. Неужели любимый телеведущий решил навсегда покинуть страну? Dni.Ru обратились с этим вопросом к ясновидящей.



"По картам я вижу, что Иван будет ездить из одной страны в другую, и это связано больше с работой, нежели с желанием куда-то переехать, покинуть Родину. Занятость связана с телевидением, но, как показывают карты, почему-то не в России", – рассказала Dni.Ru ведунья Саона.

Тем не менее, по ее словам, работу ведущего на российском телевидении Ургант не оставит. "В его голове даже близко нет такой мысли. Вероятнее всего, он хранит в тайне свое участие в зарубежных проектах, как так все находится на стадии переговоров и подготовки. Иван определенно хочет известности за рубежом, сейчас все его действия устремлены на покорение Запада, поэтому и создается ощущение, что он хочет уехать. Помимо участия в отечественных телешоу, в планах Урганта покорение американского телевидения".

По раскладу карт становится очевидно, что ведущему хочется поработать в новом формате: ему уже хочется серьезности в подаче информации, он намеренно старается уйти от комедийного жанра. "Однако, поклонники могут не переживать, Ургант от нас никуда не денется. Да и потом, одно дело завоевать любовь публики здесь, а другое – на Западе. Не могу сказать, что Ивану обеспечен такой же успех за рубежом, как в нашей стране. Вижу, что трудности будут, ведь не зря говорят – "от добра добра не ищут". Думаю, в результате он все же сосредоточится на карьере в России", – уверена гадалка.