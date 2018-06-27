Нахрапистый Питт пытается разрушить семью известной актрисы

Зарубежные СМИ сообщают о новом увлечении Брэда Питта. Актер оправился от развода и готов завести новый роман.

Брэд сейчас снимается в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Его партнершей стала 27-летняя актриса Марго Робби. Девушка славится невероятной красотой и легким нравом, поэтому очаровала всех работников площадки.

Инсайдеры сообщили изданию RadarOnline, что Питт оказывает артистке недвусмысленные знаки внимания. Актер так увлекся барышней, что его даже не смущает тот факт, что Марго замужем за помощником режиссера Томом Акерли.

"Робби обладает всеми теми качествами, которые Питт ценит в девушке. Тому Акерли стоит начать беспокоиться. Химия между Брэдом и Марго из-за совместных сцен в фильме уже возникла", – заявил анонимный источник.

Публикация от Новости звезд (@celebs_life_media) 28 Апр 2018 в 3:21 PDT

Добавим, что Бред уже обхаживал Робби два года назад. Неназванный друг Питта сообщил тогда журналистам о возможном романе актера.

"Брэд считает Марго самой горячей девушкой в современном Голливуде. Он уже пытался добиться ее расположения, предлагая принять участие в его кинопроектах. Это было для них с Энджи больным вопросом, но теперь он свободен, и можно снова ждать, что их с Марго страсть вспыхнет. Она полностью его тип, и он имеет нулевые шансы остаться один", – цитирует источник сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Косметика для волос CHI (@chispb) 20 Июн 2018 в 2:54 PDT

Внимания девушки тогда Питт не добился. Видимо, теперь разведенный голливудский красавчик решил попытать счастья еще раз. Удастся ли нахрапистому Брэду разбить семью, покажет время.