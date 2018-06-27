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Шоу-бизнес

Известный певец откровенно о сексе с Шурыгиной

Диана Шурыгина. Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
Певец Саша Акт заявил, что был близок со скандально известной звездой шоу "Пусть говорят" Дианой Шурыгиной, прославившейся благодаря своему изнасилованию. Артист утверждает, что между ними "все время" стоял ее муж, однако ребенок, которого ждала Диана, мог бы быть его.
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Недавно Диана Шурыгина начала певческую карьеру. Свои первые композиции новоиспеченная артистка записала в дуэте с певцом Сашей Актом. Мужчина сообщил журналистам, что их отношения вышли далеко за рамки рабочих. "Мы с Дианой познакомились на ее свадьбе и сразу понравились друг другу. Изначально я понимал, что она замужем, хотя когда и кому это мешало…" – отметил молодой певец.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

По словам Саши, они с Дианой подружились и записали дуэт. Постепенно расстояние между ними сократилось. "Чувствовал взаимное влечение, возникли чувства. После концертов несколько раз оставались в гостиничных номерах – пили вино, вели задушевные беседы, ну и вы сами понимаете, чем это заканчивалось. Дианка – красивая девушка, знает, что и как делать", – цитирует Сашу Акта StarHit.

Певец признался, что наличие мужа у Шурыгиной его порядком раздражало. По словам исполнителя, он "все время" стоял между ними, мешал и ревновал. "Когда всплыла история с абортом, который она сделала в конце прошлого года, понял, что ребенок мог бы быть от меня, а не от Андрея", – заявил исполнитель.

Ранее Диана Шурыгина утверждала, что очень счастлива в семейной жизни. В Instagram девушка оставила большой пост, в котором поделилась своей радостью. "Простите, что совсем ничего не пишу и редко выкладываю фото. Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака. Я очень люблю проводить с ними сутки напролет. Я счастлива!" – заявила Диана.

Автор: Наталья Аряева27 июня 2018, 11:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Свадебные фото Шурыгиной

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