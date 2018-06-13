Оторопелого Семенова обманом свели с Шурыгиной

Жертва изнасилования Диана Шурыгина и обвиненный в этом преступлении Сергей Семенов очень удивились, столкнувшись лицом к лицу. Молодой человек отказался с ней разговаривать, а девушка убежала, хлопнув дверью.

Сегодня, 13 июня, редакторы одной из программ обманным путем заманили Семенова и Шурыгину в фотостудию. Сергей пришел, когда Диане делали макияж. Он оторопел, увидев девушку в помещении. Молодой мужчина попятился и наотрез отказался общаться с ней.

Девушка тоже не была настроена на контакт, она собрала вещи и вместе с супругом, не скрывая раздражения, покинула студию, хлопнув дверью. Продюсеры пытались уговорить молодых людей примириться, но увещевания ни к чему не привели, сообщает Teleprogramma.pro.

Отметим, что историю знакомства 17-летней Дианы Шурыгиной и 20-летнего Сергея Семенова в январе 2017 года узнала вся страна. В эфире "Пусть говорят" девушка, глотая слезы, рассказывала, как ее изнасиловали в загородном коттедже. Там, на вечеринке у незнакомых людей, Диана выпила водки "на донышке", а после обвинила Семенова в изнасиловании.

Сергей пытался оправдать себя и доказать, что интимная связь была по взаимному согласию, но суд посчитал иначе. Молодой мужчина получил три года колонии строгого режима, но за примерное поведение его отпустили уже через год. С тех пор Сергей и Диана постоянно обмениваются колкостями и оскорблениями в телеэфирах и соцсетях, но, после освобождения Семенова из колонии, лично встретились впервые.

Добавим, что в недавнем выпуске "Прямого эфира" телеканала "Россия 1" Сергей рассказал, что перебрался в Москву на ПМЖ. Он планирует профессионально заниматься благотворительностью. Диана Шурыгина, в свою очередь, не оставляет попыток стать певицей.