"Жуткий диагноз": жена Башарова объявила о болезни сына

Супруга актера Марата Башарова Елизавета рассказала о том, что их маленький сын Марсель серьезно болен. Малышу диагностировали ложный круп.

Марат Башаров с Женой Елизаветой и сыном Марселем отдыхает в Турции. Однако райский отпуск был испорчен болезнью годовалого малыша. О проблемах со здоровьем сына сообщила Елизавета на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "С появлением детей понятие счастья кардинально меняется. Для меня теперь счастье – это когда ребенок здоровый, сытый и счастливый. Мы третью ночь без сна и вторую ночь подряд вызываем скорую", – призналась Елизавета.

Далее супруга Марата Башарова рассказала подробности. "Какой-то жуткий диагноз "ложный круп", я раньше только слышала о нем. Все самое страшное начинается ночью: беспокойство, а затем кашель, похожий на лай, отек гортани, и все сопровождается аллергией", – поведала переживающая женщина.

Елизавета отметила, что из-за болезни сына у нее совсем не отпускное настроение. "И как-то резко захотелось домой, но понимаю, что там ни моря, ни солнца... И как-то в Турцию больше ездить не хочется, второй раз здесь и второй раз сильно болеем. А все потому, что детский отель как лагерь – куча детей, куча инфекций... Нужен все-таки отдых поспокойнее. Всем здоровья и добра!" – завершила свой пост Елизавета.

Публикация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova) 14 Июн 2018 в 5:02 PDT

Многочисленные подписчики поддержали жену Башарова. "Выздоравливайте скорее!!!", "Лизочка, дорогая, дай бог скорейшего выздоровления вашему маленькому Солнышку, вашему львенку!!!", "Лизонька, держитесь!!! Мармарыч, малыш выздоравливай скорей, радуй маму и папу!!! Лизонька, Вам сил!!!", "Лизок, держись мать! Все мамочки это проходят!!! В 5 лет выдохнешь немного (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики.

Напомним, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова оформили отношения в сентябре 2017 года. На скромную церемонию пригласили только самых близких. Актер решил обойтись без пышной свадьбы. Возлюбленные просто расписались в Солнцевском ЗАГСе, по месту жительства. Но совсем от традиций уходить не стали – Елизавета пришла на церемонию в белом платье, а Марат надел костюм.