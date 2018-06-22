Сорин решился на самоубийство из-за Михалкова

4 сентября исполнится 20 лет со дня трагической, нелепой смерти солиста группы "Иванушки International" Игоря Сорина. Однако вопросов до сих пор больше, чем ответов. Покоя певцу нет и после ухода...

Говорят, что на роду написано, от того не убежать. Смерть словно ходила по пятам за Игорем Райбергом (настоящая фамилия артиста) все 28 лет. Ребенком он спускался на самодельном плоту по реке, цеплялся на ходу к поезду, каждый раз оказываясь на волосок от гибели.

А в школьные годы он, пройдя большой конкурс, был отобран на роль Тома Сойера, но накануне съемок фильма Никита Михалков попросил взять другого мальчика — Федю Стукова. В отчаянии Игорь пытался покончить жизнь самоубийством, но выжил. Перепуганные создатели картины взяли его сниматься, но на эпизодическую роль.

Пройдет 20 лет, и Игорь сделает роковой шаг в вечность. В крови Сорина не обнаружили следов алкоголя или наркотических веществ. Говорят, он долго страдал от депрессии. На балконе была найдена предсмертная записка: "Моим родным. Маме. Папе. Сашеньке. Все. Но как поэзии венец на свет рождается птенец. Летите".

Некоторые знакомые обвинили в смерти музыканта религиозное движение "Рэйки Кадуцей" – в последнее время Игорь якобы в нем состоял. Однако друзья и родные Сорина считают, что он скончался от передозировки наркотиков. Об этом в интервью заявил и продюсер Игорь Матвиенко.

Врачи констатировали у Сорина перелом первого и пятого шейных позвонков, ушиб почек, полный паралич нижней части тела, частичный паралич рук. Заведующий реанимационным отделением подчеркнул: "В принципе, если бы не внутреннее повреждение спинного мозга, можно было бы рассчитывать на полное выздоровление. А так, если парень и выживет, останется инвалидом…"

Было решено срочно оперировать артиста, но его сердце не выдержало. Врач отметил, что он был в полном сознании перед смертью и уверял, что никто не виноват.

Место Игоря Сорина в группе занял Олег Яковлев. Однако по роковому стечению обстоятельств и его жизнь неожиданно оборвалась. Причины называются самые разные – от воспаления легких до алкогольной интоксикации и даже СПИДа.

Что касается Сорина, его праху после смерти не было покоя. Весной 2002 года вандалы разбили памятник певцу и осквернили его могилу на Кузьминском кладбище: помяли цветы и обмазали гранит фекалиями. А служащие кладбища рассказывали, что по ночам там случаются оргии – кладбищенскую тишину сотрясает песня "Тополиный пух", у памятника пляшут подростки, а под утро холм на захоронении завален использованными презервативами и женскими трусами.

Матери певца это надоело, и она получила официальное разрешение перенести останки с Кузьминского кладбища. Гроб с телом Игоря кремировали, а урну с прахом артиста установили в колумбарии Ваганьково.