Грязный скандал в семье Шукшиной получил неожиданную развязку
Фрейя Зильбер заявила, что ее ребенок растет в полной семье.
Также молодая мама отметила, что отцовство сына актрисы подтверждено
ДНК-тестом.
"У вас абсолютно неверное видение ситуации. Это потому что сути вы не знаете. Ребенок живет с папой и мамой, не беспокойтесь, сердобольный вы человек, за это. Я никаких ошибок не исправляю, не считаю рождение ребенка ошибкой", – написала она в социальной сети.
Однако эта фраза не убедила пользователей в том, что семья действительно живет в полном составе. Некоторые из них указали на отсутствие совместных фоток и постоянные одинокие селфи девушки. Большинство подписчиков Зильбер пришли к выводу, что экс-влюбленные просто общаются ради благополучия сына.
Часть же предположила, что девушка продолжается пиариться, в том числе, с помощью новорожденного. К слову, Фрейя и эти домыслы отмела. "Пиариться – это когда пытаться продвинуть свою какую-то деятельность и куда-то втиснуться. Я же преспокойно хожу на одну-единственную передачу, которая-таки помогла мне добиться ДНК. Так понятнее?", – написала экс-избранница Макара.
Отметим, девушка ранее заявляла, что намерена добиться алиментов от Макара. По словам Зильбер, она протяжении всей беременности пыталась наладить связь с представителями знаменитой династии. Однако актриса и ее сын отказывались общаться с молодой женщиной.
Шукшина же часто упрекала девушку сына в излишней показушности и работе на камеру. Актриса в социальных сетях обращалась к девушке с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест.
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