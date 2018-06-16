Грязный скандал в семье Шукшиной получил неожиданную развязку

Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной рассказала, что ее ребенок живет с мамой и папой. Общаясь с подписчиками в Instagram, девушка намекнула на примирение с Макаром Шукшиным.



Фрейя Зильбер заявила, что ее ребенок растет в полной семье. Также молодая мама отметила, что отцовство сына актрисы подтверждено ДНК-тестом.



"У вас абсолютно неверное видение ситуации. Это потому что сути вы не знаете. Ребенок живет с папой и мамой, не беспокойтесь, сердобольный вы человек, за это. Я никаких ошибок не исправляю, не считаю рождение ребенка ошибкой", – написала она в социальной сети.

Однако эта фраза не убедила пользователей в том, что семья действительно живет в полном составе. Некоторые из них указали на отсутствие совместных фоток и постоянные одинокие селфи девушки. Большинство подписчиков Зильбер пришли к выводу, что экс-влюбленные просто общаются ради благополучия сына.

Публикация от Фрейя Зильбер (@freya_zilber) 12 Июн 2018 в 9:13 PDT

Часть же предположила, что девушка продолжается пиариться, в том числе, с помощью новорожденного. К слову, Фрейя и эти домыслы отмела. "Пиариться – это когда пытаться продвинуть свою какую-то деятельность и куда-то втиснуться. Я же преспокойно хожу на одну-единственную передачу, которая-таки помогла мне добиться ДНК. Так понятнее?", – написала экс-избранница Макара.

Отметим, девушка ранее заявляла, что намерена добиться алиментов от Макара. По словам Зильбер, она протяжении всей беременности пыталась наладить связь с представителями знаменитой династии. Однако актриса и ее сын отказывались общаться с молодой женщиной.

Шукшина же часто упрекала девушку сына в излишней показушности и работе на камеру. Актриса в социальных сетях обращалась к девушке с призывом отвечать на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест.